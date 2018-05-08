Автор Радио Донбасс.Реалии в Донецке

(Друкуємо мовою оригіналу)

Изобилие красных плакатов и «георгиевских лент», призывы защищаться от призрачных нацистов и культ «Великой победы». Как накаляется пропаганда накануне 9 мая в ОРДЛО и какие мифы о Второй мировой войне снова актуализируют главари незаконных вооруженных группировок? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет автор из Донецка.

Отмечать победу над нацизмом в оккупированном Донецке предпочитают по российскому сценарию. Проявляется это не только в желании использовать формулировку «Великая отечественная война», но и распространять укоренившиеся в России мифы о ней. Разберем, какие пропагандируют в этом году.

Первое: сравнение двух войн и приравнивание боевиков к солдатам Второй мировой

В преддверие 9 мая журналисты и представители вооруженных формирований на неподконтрольной территории Донбасса наперебой проводят аналогии действий во Второй мировой войне с военным конфликтом на востоке Украины.

С одной стороны, российская пропаганда на просторах Донбасса продолжает навязывать миф об «украинских нацистах» и «фашистах», создавая эмоциональный образ «кровожадного врага». И это несмотря на отсутствие в обществе идеологии нацизма и запрет на его пропаганду в украинском законодательстве. Так, например, в поздравлении с Днем победы главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко отметил, что сейчас, как и 73 года назад, приходится противостоять «нацисткой нечисти», ведь «последователи Бандеры и Шухевича поставили перед собой задачу уничтожить народ Донбасса, разрушить «русский мир», насадить чуждую идеологию».

С другой стороны, кроме явного обозначения «врага» в лице украинского государства, борьба с которым, по мнению авторов, связывает поколения, обнаруживаем сравнение боевиков с солдатами «ВОВ». Сепаратистская пресса печатает воспоминания донецкого ветерана, который называет бойцов незаконных вооруженных формирований «воинами-защитниками», которые, как во времена Второй мировой, борются за родину. Им ветеран предрекает повторить подвиг предков – «одержать победу».

Кроме этого, чтобы сделать подконтрольные России формирования современными «освободителями Донбасса от немецко-фашистских захватчиков», главари «ЛНР» и «ДНР» презентуют специальный альманах «Освободителям Донбасса посвящается», в котором события 1943-го перекликаются с 2018 годом. Журналистка в сюжете сепаратистского канала уверяет: «Все дороги победы вновь ожили, ведь время ставит перед Донбассом новые вызовы».

Второе: идентификация жителей Донбасса как «советского народа»

«Великая победа» в оккупированных городах представляется как идеал мужества и героизма, который подвластен только «советскому народу» и его наследникам. Пропагандисты на местном уровне навязывают населению Донбасса особую самоидентификацию, называя жителей «людьми большого русского мира», «советским народом», «народом российским/русским».

«Наши сердца сейчас наполнены светом той великой победы, которая 73 года тому назад объявила всему миру о том, что фашистский агрессор, который победоносно за 2-3 дня завоевывал Европу и хотел склонить мир, побежден. И только великий советский народ 1418 дней сокрушил хваленую фашистскую мощь силой великого духа, великого народа…», – раздается в эти дни в «Донецком доме работников культуры».

Третье: идеализирование СССР и демонизация нацистской Германии

На оккупированной пророссийскими силами территории, как и в российской массовой культуре и истории, утвердилось представление о войне как об однозначной борьбе добра (Советский Союз) и зла (нацистская Германия), при этом преступления коммунизма и сходство между этими режимами (уничтожение крупных социальных групп, борьба с инакомыслием, власть правящей партии, организация геноцидов, опора власти на репрессивный аппарат) игнорируются.

Журналисты газеты «Донецк вечерний», например, в 2018 году через ветеранов воспевают создание СССР как образование «мощнейшей державы, базирующейся на принципах равенства и братства, справедливости и гуманизма». Такое объединение, по словам автора, империалистические страны желали уничтожить, натравив позже на него фашизм – все как полвека назад. Ностальгируя по былым временам, ветеран ВМВ Александр Сафин в эфире телеканала «Первый республиканский» предлагает снова объединиться с Россией: «Жили как одна семья в Советском Союзе. Так нужно снова жить. Это единственный путь для нас», – говорит он.

Четвертое: распространение «георгиевской ленты» как мнимого символа Второй мировой войны

Ко дню победы в ОРДЛО все бигборды и плакаты – в красном цвете с обязательным атрибутом – «георгиевской лентой». Ее цепляют на автомобили, надевают журналисты и телеведущие, раздают прохожим и ветеранам. Чтобы больше дончан получили так называемый «символ героического прошлого», активисты организации «Молодая республика» раздадут людям более 30 тысяч «георгиевских лент».

Тем временем, миф о том, что «георгиевская лента» символизирует память о Второй мировой войне, был создан в России сравнительно недавно. В 2005 году «РИА Новости» под патронатом российского правительства провело акцию «Георгиевская лента». Как и сейчас в оккупированном Донецке, тогда студенты раздавали символические ленты всем желающим в преддверии праздника победы. На момент запуска акции лента должна была называться «гвардейской», ассоциироваться с советской наградной системой и символизировать «победу СССР во Второй мировой войне». Вскоре ленту использовали во время войны против Грузии, а потом пророссийские боевики в Крыму и на востоке Украины пришивали ее на свою камуфляжную форму, повязывали на приклады оружия. Ее также одевают для идентификации с «русским миром».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)