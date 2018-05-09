Поліція: гвинтівка, з якою затримали чоловіка в Києві, виявилася бутафорською

Гвинтівка, з якою в Києві затримали чоловіка, виявилася непристосованою для стрілянини, заявив голова столичної поліції Андрій Крищенко.

«Уранці чоловік ішов із гвинтівкою Мосіна. Попередньо гвинтівку оглянули експерти, вона не пристосована під постріли, не є вогнепальною зброєю... Людина йшла на якесь театралізоване дійство, не в цьому районі. Але поліція вирішила його затримати і вилучити гвинтівку для перевірки», – сказав Крищенко.

9 травня поліція повідомила, що затримала біля станції метро «Арсенальна» чоловіка з рушницею, який намагався пройти на територію проведення масових заходів із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У МВС заявляли, що 9 травня в Україні заплановане проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч людей.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.