Турчинов просить СБУ внести в санкційний список ЗМІ, які транслювали «парад» у Донецьку

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов звернувся з офіційним листом до Служби безпеки щодо внесення до списку санкцій українських електронних ЗМІ, що забезпечували пряму трансляцію «військового параду» з окупованого Донецька.

«Сьогодні, коли весь світ згадує мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни, деякі українські електронні ЗМІ вели пряму трансляцію так званого «військового параду» з окупованого Донецька під заголовком «Трансляція з ДНР»… У цьому випадку не йдеться про свободу слова. Співпраця з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні», – цитує Турчинова його прес-служба.

У травні минулого року влада України ухвалила рішення про блокування російських веб-ресурсів і соціальних мереж. У списку 468 юридичних осіб – зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Крім того, санкції запроваджувалися проти 1228 фізичних осіб: громадян України, Росії й інших держав. Термін дії обмежень – від одного до трьох років.

Це рішення критикували правозахисники, зокрема, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Водночас у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.