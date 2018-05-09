Комітет Сенату: «безпрецедентна, координована кіберкампанія» втручання Росії у вибори у США

Москва провела «безпрецедентну, координовану кіберкампанію» проти державної системи голосування у США. Про це йдеться у звіті сенатського комітету з розвідки, опублікованому за результатами розслідування комітетом кібернападів Росії на цифрові системи голосування у США напередодні президентських виборів 2016 року.

Комітет дійшов висновку, що хакери, пов’язані з Росією, мали можливість «змінити чи видалити дані реєстрації виборців» у невеликій кількості штатів протягом голосування 2016 року, повідомляє видання The Hill.

Цей звіт є першим у справі російського втручання у вибори. Комітет вже понад рік розслідує втручання Росії, включаючи питання можливої змови між кампанією президента Дональда Трампа і Москвою. Голова комітету Річард Берр повідомив журналістам, що завершення слідства очікується в серпні.

В теперішньому звіті комітету підтверджується оцінка розвідувальних служб про те, що хакери, пов’язані з урядом Росії, націлювались на виборчу інфраструктуру, однак свідчення того, що результати голосування були змінені, відсутні.

Звіт, виданий комітетом із розвідки Сенату, містить деякі нові деталі про масштаб зусиль Москви в хакерських нападах на інфраструктуру голосування, але в основному переказує вже відому інформацію.

В невеликій кількості штатів ці хакери мали можливість щонайменше змінити чи видалити дані реєстрації виборців, однак, як видається, вони не могли маніпулювати окремими голосами або даними про голосування

Загалом 21 штат зазнав кібернападів від хакерів, пов’язаних з Москвою, включаючи 18 штатів, стосовно яких є однозначні свідчення нападу. Законодавці також зазначають, що інші штати зареєстрували «підозрілу або зловмисну діяльність», про яку комітет, однак, не може точно сказати, чи походила вона з Росії.

«У невеликій кількості штатів пов’язані з Росією хакери змогли отримати доступ до захищених елементів виборчої інфраструктури, ‒ мовиться у звіті. ‒ В невеликій кількості штатів ці хакери мали можливість щонайменше змінити чи видалити дані реєстрації виборців, однак, як видається, вони не могли маніпулювати окремими голосами або даними про голосування».

«Комітет не побачив свідчень змін голосів і дійшов висновку, що різноманітність нашої виборчої інфраструктури є сильною стороною, ‒ мовиться у звіті. – Однак комітет зазначає, що невелика кількість регіонів у ключових штатах може значно вплинути на вибори в державі».