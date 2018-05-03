МакКейн: США мають розглянути можливість кібернападу, щоб покарати Путіна

Сенатор Джон МакКейн у своїй книжці пише, що Америка має серйозно розглянути можливість проведення кібернападу у відповідь на втручання Росії у вибори у США, щоб надіслати цій країні потужний сигнал, пише видання DefenseNews.

«Вважаю, якщо Путіна не змусити пошкодувати про це рішення, він повертатиметься на місце злочину знову і знову», – пише МакКейн, відомий республіканець, який зараз бореться з раком мозку.

У книжці «Невгамовна хвиля» (Restless Wave), що має вийти 22 травня, серед іншого МакКейн зачіпає питання того, що Росія може мати компромат проти президента США Дональда Трампа, а також підтверджує, що він бачив так зване «Досьє Стіла» – дослідження колишнього британського шпигуна, яке заявляє про можливі зв’язки Трампа з Росією.

У нас також є кіберможливості. Їх потрібно використати, щоб витягти на світло величезні масштаби корупції і іншу незручну для Путіна інформацію

Хоча санкції та торгові обмеження проти Путіна та його друзів є обмежувальними заходами, «щоб Путін глибоко пошкодував за свій напад на основи нашої демократії – вільні і справедливі вибори, – ми маємо серйозно розглянути можливість відповіді тією ж зброєю, яку він використав», написав Маккейн.

«У нас також є кіберможливості. Їх потрібно використати, щоб витягти на світло величезні масштаби корупції і іншу незручну для Путіна інформацію», – написав МакКейн.

Час для Америки перейти у наступ в інформаційній війні проти Росії, додав МакЕейн.

Протягом усієї книжки МакКейн закликає до ведення потужної міжнародної політики, яка підтримує альянси, і наголошує на західних цінностях. Він також не вважає потужним підхід Дональда Трампа «Америка насамперед» і вважає, що це лише посилює помилки президента Барака Обами.

«Мене непокоїть, що ми перебуваємо на поворотному моменті в історії, і рішення, ухвалені завтра, можуть закрити двері за світоустроєм, де провідну роль відігравала Америка, – сказав Маккейн. – Сподіваюсь, що ні, і ще не пізно. Однак мій час на цьому літаку добігає кінця».