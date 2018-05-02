Сенатор Маккейн: я йду на пенсію, тому вільний казати все, що маю на думці

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн, який бореться з раком мозку, написав в своїй книзі про те, що його теперішній термін на посаді сенатора буде його останнім, і тому він є більш вільним у висловлюванні своїх думок про поточний політичний клімат, пише видання The New York Post.

«Це – мій останній термін. Навіть якщо я в цьому собі не зізнавався перед цим літом, то діагноз раку на четвертій стадії є різким переконанням у цьому», – написав він у книзі «Невгамовна хвиля» (Restless Wave), витяги з якої в понеділок опублікували в Apple News.

«Я більш вільний, ніж мої колеги, які знову постануть перед виборцями. Я можу говорити те, що думаю, незважаючи на можливі наслідки. Можу, не хвилюючись, голосувати так, як підказує сумління», – пише Маккейн.

Маккейн зневажливо відгукувався про президента США Дональда Трампа, який колись насміявся з нього, заявивши, що республіканець з Аризони не є героєм, так як його було захоплено в полон після того, як його літак було збито над В’єтнамом. «Мені подобаються люди, яких не захоплювали в полон», – сказав Трамп в липні 2015 року.

«Він не вирізняє дії нашого уряду від злочинів деспотичних», – написав Маккейн про Трампа.

«Я хотів би, щоб ми відновили почуття того, що нас об'єднує, а не того, що робить нас різними», – наголосив він.

«Ми є громадянами республіки, заснованої на спільних ідеях, створених у новому світі, на заміну племінній ворожнечі, яка розривала старий світ, – пише політик. – Навіть у часи політичної нестабільності ми поділяємо спільну почесну спадщину і відповідаємо за те, щоб її прийняти».

81-річний Маккейн минулого літа повідомив, що має рак мозку і з того часу проходить курс лікування. В книзі Маккейн цитує свого героя Роберта Джордана з книги «За ким дзвонить дзвін»: «Світ є чудовим місцем, вартим, щоб за нього боротись, і я б не хотів його полишати».

«І я також, – пише Маккейн. – Я б не хотів його полишати. У мене немає скарг. Жодної. Це була ще та подорож. Я знав великі пристрасті, бачив дивовижні речі, воював і допомагав створити мир. Я здобув невелике місце для себе в американській історії і історії свого часу».