Сенатора Маккейна госпіталізували через побічні ефекти від терапії раку – офіс політика

Сенатора-республіканця Джона Маккейна госпіталізували через побічні ефекти терапії раку, повідомив офіс політика 13 грудня.

«Сенатор Маккейн у даний час отримує лікування в Медичному центрі Вальтера Ріда через побічні ефекти його тривалої терапії раку. Як завжди, він вдячний своїм лікарям за прекрасну турботу, а також друзям і прихильникам за їхню підтримку і добрі побажання. Сенатор Маккейн з нетерпінням очікує повернення на роботу якомога швидше», – йдеться в повідомленні.

Про які саме ускладнення зі здоров’ям 81-річного політика йдеться, в офісі Маккейна не уточнили.

У липні Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку. Маккейн тоді добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день після хірургічного втручання.

Джон Маккейн у минулому переніс три операції з видалення меланоми. Останній раз рак шкіри був діагностований у 2002 році. Відтоді сенатор проходив регулярні обстеження.

Джон Маккейн, ветеран В’єтнамської війни, кандидат у президенти від Республіканської партії в 2008 році, є одним з найвпливовіших і авторитетних законодавців США. Він очолює сенатський комітет у справах збройних сил. Він є критиком російського президента Володимира Путіна і прихильником надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Москви.