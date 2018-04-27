Трамп не мав змови з Росією під час виборів – доповідь комітету Палати представників

Президент США Дональд Трамп не мав змови з Росією під час президентських виборів 2016 року, йдеться в доповіді комітету розвідки Палати представників США.

Автори 253-сторінкового документа наголошують, що після розслідування, яке тривало понад рік, ніякої змови між членами команди Трампа й Кремлем виявити не вдалося.

Водночас, згідно з доповіддю, Москва все ж намагалася втрутитися у вибори. Для цього вона використовувала кібератаки й соціальні мережі на кшталт Facebook. Автори документа стверджують, що Росія майже 10 років вела «інформаційну війну» проти Заходу.

У звіті також критикують членів команди Трампа за його взаємодію з WikiLeaks, організацією, яка опублікувала електронні листи та інші документи представників Демократичної партії. Вважається, що електронні скриньки зламала Росія.

Представляючи доповідь 27 квітня, голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Конавей заявив, що шкодує про те, що розвідслужби заборонили розголошувати значну частину зібраних матеріалів.

У березні демократи в комітеті Конгресу проголосували проти завершення розслідування й публікації документа, стверджуючи, що таким чином їхні колеги-республіканці намагаються захистити Білий дім і особисто президента США від звинувачень у змові з Москвою.

Комітет розвідки Палати представників США – одна з трьох панелей Конгресу, які розслідують можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії в президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.

Президент Трамп постійно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.