У США розслідування Мюллера аналізує оплату Пінчуком виступу Трампа – The New York Times

Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа з боку українського бізнесмена Віктора Пінчука, повідомило 9 квітня видання The New York Times.

«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. У відповідь компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві», – вказано в статті.

За даними The New York Times, гроші були внесені на вимогу особистого юриста Трампа Майкла Коена. Пожертва Пінчука став найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого Трампа.

Колишній начальник підрозділу Податкової служби США Маркус Оуенс, що відповідав за оподаткування організацій, назвав внесок Пінчука «незвичайною сумою грошей за таку коротку промову». Оуенс також вказав, що платіж «цікавий тим, що відбувався під час виборчої кампанії і від іноземця, і виглядає як спроба придбати вплив».

Платіж від Пінчука цікавий тим, що він був здійснений іноземцем під час виборчої кампанії, повідомив виданню колишній начальник одного з податкових підрозділів, яке здійснює нагляд за звільненням організацій від оподаткування.

Виступ Трампа транслювався на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку фінансує Пінчук. З 2014 року цей форум відбувається в Києві. Трамп критикував політику тодішнього президента Барака Обами. «Наш президент не сильний, і він не робить того, що повинен робити для України. Путін взагалі не поважає нашого президента», – заявив Трамп.

The New York Times нагадує, що Пінчук є зятем колишнього президента України Леоніда Кучми, який керував країною з 1994 до 2005 року. Уряд Кучми, вказує видання, критикували за корупцію, кумівство та вбивство опозиційних журналістів. Газета також відзначає, що до родинного фонду Клінтонів Пінчук з 2006 року пожертвував понад 13 мільйонів доларів США.