У США демократи подали позов проти уряду Росії, Wikileaks і штабу Трампа

Демократична партія США подала позов проти уряду Росії, інтернет-ресурсу Wikileaks і виборчого штабу Дональда Трампа, звинувативши їх у змові з метою впливу на результати президентських виборів 2016 року на користь Трампа.

Як повідомляє американське видання Washington Post, керівництво Демократичної партії США вимагає, щоб відповідачі визнали намір проникнути в комп’ютерну мережу Демократичної партії і поширити викрадену звідти інформацію для впливу на результати виборів.

Голова національного комітету Демократичної партії Том Перес заявив, що «Росія здійснила всебічний напад на демократію США, і знайшла активного партнера в кампанії Дональда Трампа».

Позивачі вважають, що демократам завдано багатомільйонних збитків. За їхніми словами, хакерські атаки завадили демократам спілкуватися з виборцями і збирати пожертви, йдеться в публікації Washington Post. У позові не вказується конкретна сума збитку і заявляється, що остаточний розмір компенсації буде встановлений у ході судового розгляду – в залежності від виявлених розмірів шкоди.

Серед відповідачів немає Дональда Трампа, але є його численні помічники, які під час виборчої кампанії зустрічалися з людьми, які, як вважають, були пов’язані з Росією.

Серед них – син президента США, Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, тодішній керівник виборчої кампанії Пол Манафорт і заступник Манафорта Рік Ґейтс.

У Білому домі позов поки що не коментували.

Трамп неодноразово заперечував, що представники його кампанія змовилися з Росією. Москва також заперечувала втручання у вибори в США.

У січні минулого року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.