Манафорт домовився про звільнення під заставу у понад 11 мільйонів доларів – адвокат

Колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт домовився про звільнення його з-під домашнього арешту під заставу в розмірі 11,65 мільйона доларів, повідомив у Вашингтоні адвокат Манафорта Кевін Даунінг.

За його словами, Манафорт, який перебуває в будинку у Вірджинії з часу висунення звинувачень в жовтні, буде звільнений з-під домашнього арешту і носіння електронного браслета.

Манафорт, відповідно до угоди досягнутої в офісі спеціального прокурора Роберта Мюллера, погодився позбутися чотирьох об’єктів нерухомості на суму близько 11,65 мільйона доларів, якщо порушить умови звільнення під заставу, повідомив адвокат.

У секретаріаті Мюллера поки що угоду не коментували.

Політтехнолог Пол Манафорт і його парнер Річард Ґейтс нині перебувають під домашнім арештом. 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.