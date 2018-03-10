Путін припустив, що в американські вибори могли втрутитися євреї чи українці

В ексклюзивному інтерв’ю американському телеканалові NBC News президент Росії Володимир Путін заявив, що він не переймається тим, чи намагалися російські громадяни втрутитися в американські вибори 2016 року. А якщо вони це і зробили, то ніяким чином з Кремлем вони не пов’язані, сказав він у розмові з ведучою телеканалу Меґан Келлі.

(Повне відео спеціального випуску, що включає інтерв’ю, записане 2 березня, телеканал виклав на своєму веб-сайті у суботу, 10 березня; того ж дня повний запис інтерв’ю оприлюднив і Кремль).

«А чому ви вирішили, що влада Росії, і я в тому числі, комусь дозволила це робити?» – наводить його слова телеканал NBC News.

Вони не представляють інтересів російської держави

Минулого місяця спеціальний прокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення 13 росіянам та трьом російським компаніям у втручанні у вибори. Згідно з документом, оприлюдненим 16 лютого, «обвинувачені свідомо і навмисно увійшли в змову… з метою втручання в політичний і виборчий процес США, включно з президентськими виборами 2016 року». У центрі операцій – «Агентство інтернет-досліджень», що фінансується близьким до Путіна олігархом Євгеном Пригожиним.

«Ну росіяни, ну і що? – відповів Путін на питання журналістки щодо обвинувального висновку. – Росіян 146 мільйонів, і що?.. Мені все одно. Мені абсолютно байдуже… Вони (звинувачені у США) не представляють інтересів російської держави».

Може, це були євреї? – висунув він версію.

«А може, там не росіяни. Може, там українці, татари, євреї, просто з російським громадянством… Але й це перевірити треба. Може, в них було подвійне громадянств чи «грін-карта»? (право на постійне мешкання у США – ред.) А може, їм за цю роботу американці заплатили. Звідки ви знаєте? І я не знаю», – заявив Путін.

Також він додав, що не існує доказів того, що ці громадяни порушили російське законодавство.

«Якщо вони російського закону не порушили, то їх і притягати в Росії ні за що, – сказав він. – …Хоча б папір пришліть… Документ давайте, запит дайте офіційний. Ми на нього подивимося».

Може, там українці, татари, євреї, просто з російським громадянством? Але й це перевірити треба

Путін доводив журналістці, що не могла Росія вплинути на результати виборів у США. Ані в обвинувальному висновку Мюллера, ані в заявах представників розвідслужб США не йдеться про те, що є докази того, що втручання Росії у вибори США, яке вже не заперечується, змінило їхній результат.

«Невже хтось повірить у те, що Росія, перебуваючи десь за тисячі кілометрів, …вплинула на перебіг виборів? Вам самим не смішно? – запитав він ведучу. – У нас немає мети втручання. Ми не бачимо, якої мети ми можемо досягти, якщо будемо втручатися. Мети немає».

Президент США Дональд Трамп неодноразово позитивно відгукувався про Володимира Путіна, називаючи його «сильним лідером». Російський лідер відповів взаємністю.

В інтерв’ю він назвав Трампа «бізнесменом із великим досвідом», який «швидко вчиться», незважаючи на те, що політика для нього – нова сфера. Похвалив він і його дипломатичні таланти.

«Він розуміє, що якщо є необхідність налагодити з кимось партнерські відносини, то треба ставитися до свого майбутнього чи чинного партнера з повагою, – сказав Путін. – …Займатися взаємними претензіями, образами – це шлях у нікуди».

Але твіти Трампа Путін не читає, сказав він Келлі.

Щодо виборів у Росії 18 травня, то буде, «як вирішить російський виборець», запевнив російський президент журналістку.

У відносинах Росії зі США Путін змальовував останню в ролі жертви, що, тим не менш, готова до діалогу.

«Не ми ж записали вас у вороги. Ви ухвалили рішення на рівні парламенту, на рівні Конгресу, записали Росію до своїх ворогів. Для чого ви це зробили? Чи то ми запровадили санкції щодо Сполучених Штатів? Це США запровадили санкції щодо нас… Слухайте, давайте сядемо спокійно і поговоримо і розберемося. Мені здається, що чинний президент цього хоче, але певні сили не дають йому цього зробити», – заявив президент Росії.