США: партнер Манафорта визнав себе винним у змові й брехні

Рік Гейтс, діловий партнер колишнього головного радника в президентській кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта визнав себе винним у змові й брехні федеральним агентам і погодився співпрацювати зі слідством у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

Зізнання Гейтс зробив під час засідання в окружному суді США у Вашингтоні 23 лютого, на наступний день після того, як Мюллер подав новий обвинувальний висновок проти Гейтса і його давнього ділового партнера Пола Манафорта.

Це новий обвинувальний висновок щодо фінансового шахрайства й відмивання грошей, що замінив попередній проти Гейтса і Манафорта, висунутий Мюллером у жовтні. Тоді обидва не визнавали себе винними.

У ході судових слухань 23 лютого прокурори заявили, що вони пропонують ув’язнити Гейтса терміном до 71 місяця. Водночас повідомляється, що термін може бути скорочено через те, що Гейтс погодився співпрацювати зі слідчими.

Після заяви Гейтса представник Манафорта поширив заяву, в якій повторив позицію Манафорта про те, що той не винен.

«Я сподівався і очікував, що в мого ділового колеги вистачить сил, щоб продовжити боротьбу задля доведення нашої невинуватості. Через нез’ясовані поки причини він вирішив зробити інакше», – йдеться в заяві.

Гейтс – п’ята людина, яка визнає себе винною у зв’язку з розслідуванням Мюллера.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Росії. На початку серпня минулого року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».