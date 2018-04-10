Цукерберг: Facebook мав раніше відреагувати на втручання Росії у вибори в США

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявить Конгресу цього тижня, що його компанія мала раніше зауважити російське втручання в президентські вибори у США. Про це йдеться в стенограма його свідчень, оприлюдненій 9 квітня.

«Ми були надто повільними у виявленні та відповіді на російське втручання, і ми працюємо над тим, щоб покращитись», – скаже Цукерберг комітету з питань енергетики та торгівлі Палати представників у запланованому на 11 квітня виступі.

33-річний Цукерберг також має з’явитися на спільному засіданні сенатських комітетів 10 квітня.

Як випливає зі стенограми, мережа Facebook знала про традиційні російські кіберзагрози, хакерство та шкідливе програмне забезпечення, впродовж тривалого часу перед повідомленнями про втручання Росії в період президентських виборів 2016 року.

У стенограмі сказано, що Facebook «виявив і вирішив» кілька загроз, включаючи діяльність групи, що називається APT28, пов’язаної, як стверджує уряд США, з російською військовою розвідкою.

Очікується, що Цукерберг також оголосить: його компанія створює незалежну комісію, яка вивчатиме вплив соціальних медіа на вибори та демократію.

Минулого тижня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів. Тепер компанія має намір зробити ще два «великі кроки».

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Дональда Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.

Президент Трамп постійно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.