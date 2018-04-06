Цукерберг: Facebook робить два «великі кроки» для боротьби з втручанням у вибори

Соціальна мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі, заявив засновник компанії Марк Цукерберг.

Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів. Тепер компанія має намір зробити ще два «великі кроки».

«Відтепер кожен рекламодавець, який хоче розміщувати політичні оголошення, повинен бути верифікований. Для цього рекламодавці повинні підтвердити свою особистість і місцерозташування. Будь-якому рекламодавцю, який не пройде верифікацію, заборонять розміщувати політичні оголошення. Ми також позначимо їх і рекламодавці змушені будуть показати, хто оплатив оголошення. Ми запроваджуємо це в США і поширимо на решту світу в наступні місяці», – написав Цукерберг.

Він додав, що для «більшої прозорості політичних оголошень» Facebook створює інструмент, який дає можливість бачити всю рекламу, розміщену на сторінці. Наразі сервіс тестується в Канаді. Цукерберг очікує, що глобально його почнуть використовувати влітку. Засновник соціальної мережі зазначив, що також створюється архів для пошуку старих політичних оголошень.

Цукерберг заявив, що друге нововведення – верифікація модераторів великих сторінок.

«Це ускладнить модерацію сторінок за допомогою фейкових акаунтів або розповсюдження таким чином дезінформації чи суперечливого контенту», – вважає голова компанії.

Він заявив, що Facebook найме тисячі людей для підтримки нововведень.

«Ці кроки самі собою не зупинять усіх людей, які намагаються грати із системою. Однак їм буде набагато важче зробити те, що зробили росіяни під час виборів у 2016 році, і використовувати фейкові акаунти та сторінки для поширення реклами», – зазначив Цукерберг.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Дональда Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.

Президент Трамп постійно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.