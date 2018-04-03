Facebook заблокував російську мережу ботів і сторінок, яка діяла і в Україні

Найбільша в світі соціальна мережа, Facebook, заблокувала понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів РФ, серед яких і Україна.

«Цей конкретний набір сторінок та облікових записів був націлений на Росію та людей, які розмовляють російською мовою у сусідніх країнах, таких як Азербайджан, Узбекистан та Україна», – заявив засновник Facebook Марк Цукерберг.

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету» (IRA), яку називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.

«Ця російська агенція неодноразово діяла оманливо і намагалася маніпулювати людьми в США, Європі та Росії», – наголосив засновник Facebook.

За словами Цукерберга, за хоча б із однією зі сторінок, заблокованих сьогодні, стежили близько мільйона людей, ще півмільйона – за хоча б одним таким обліковим записом в Instagram.

Цукерберг також анонсував, що компанія працює над інструментом, який дасть користувачам змогу перевірити, чи слідкують вони за якоюсь зі сторінок, яку контролює IRA.

15 березня влада США оголосила про нові санкції проти Росії. У список увійшло й «Агентство досліджень інтернету». У Вашингтоні заявили, що заходи є відповіддю на дії Росії з втручання у виборчу систему США, зокрема вибори президента 2016 року, а також на «шкідливу кіберактивність» Москви. Майже всі фізичні особи із нового санкційного списку є співробітниками агенства.