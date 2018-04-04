Facebook: витік даних у Cambridge Analytica торкнувся 87 мільйонів ​​користувачів

Компанія Facebook заявляє, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані не 50 мільйонів користувачів соцмережі, як вважали раніше, а 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

Британську компанію Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

Голова компанії Facebook Марк Цукерберг відповість на питання комітету Палати представників США з приводу витоку даних 11 квітня.

З початку скандалу вартість соцмережі впала на 80 мільярдів доларів.

3 квітня Facebook також видалив більше ніж 270 акаунтів і сторінок, створених користувачами з Росії, пов’язаними з так званою «фабрикою тролів» – Агентством інтернет-досліджень.

В інтерв’ю Reuters Цукерберг пояснив, що це рішення торкнеться користувачів і організацій, контрольованих і керованих Агентством інтернет-досліджень, які були виявлені в результаті розслідування, проведеного фахівцями Facebook.

Велика частина вилучених акаунтів і матеріалів – російськомовні.

У МЗС Росії такий крок Facebook назвали «цензурою» і боротьбою з «альтернативною інформацією».