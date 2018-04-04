МЗС Росії назвало «цензурою» блокування російської мережі ботів у Facebook

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало блокування у Facebook російської мережі ботів і назвала це боротьбою з «альтернативною інформацією».

Як заявила 4 квітня в Москві офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, блокування відбулося «у рамках антиросійської кампанії, в руслі зачистки інформаційного простору від альтернативної інформації під приводом втручання Росії у вибори в США».

«Дивно, що керівництво соцмереж, що пропагують відкритість, починає застосовувати відверто тоталітарні методи контролю, цензурування на основі сумнівного критерію», – сказала вона.

За словами Захарової, таким чином Facebook демонструє лояльність владі США.

3 квітня найбільша в світі соціальна мережа, Facebook, заблокувала понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету» (IRA), яку називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.