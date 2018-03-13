Між кампанією Трампа і Кремлем не було змови – республіканці з комітету розвідки Палати представників США

Республіканці з комітету розвідки Палати представників США заявляють, що група завершила розслідування участі Росії у виборах 2016 року і дійшла висновку, що між Кремлем і президентською кампанією президента Дональда Трампа не було змови.

У проекті звіту, опублікованому в ЗМІ ввечері 12 березня, республіканці заявили, що згодні з тим, що Росія намагається впливати на вибори, поширюючи пропаганду і фейкові повідомлення в соціальних мережах, однак вони заперечили висновки Центрального розвідувального управління США, Агентства національної безпеки і Федерального бюро розслідувань, що Москва прагнула допомогти республіканцю Трампу у його перемозі над демократом Гілларі Клінтон.

«Ми не виявили жодних доказів будь-якої змови», – заявив представник комітету, республіканець Майк Конавей журналістам, додавши, що «неправильне, недоречне судження при зустрічі» з росіянами було єдиною помилкою, яку допустили представники кампанії Трампа.

Водночас провідний демократ у комітеті з розвідки Адам Шифф заявив, що категорично не згоден з цією доповіддю і назвав крок Республіканської партії щодо згортання розслідування «передчасним».

«Це капітуляція під тиском Білого дому», – сказав він.

Розслідування комітету з розвідки Палати представників є одним з трьох основних досліджень Конгресу щодо того, чи втрутилася Росія на виборах 2016 року і спробувала координувати свою діяльність з кампанією Трампа.

Сам Дональд Трамп неодноразово заперечував змову між Росією і його кампанією, у той час як Росія неодноразово заперечувала втручання у вибори.

Демократи раніше звинуватили республіканців в ухилянні від розслідування з метою захистити Трампа і поліпшити перспективи своєї партії на виборах в Конгрес, запланованих на листопад.

Республіканці наразі контролюють обидві палати Конгресу, але, згідно з опитуваннями, можуть постати перед складною боротьбою за збереження більшості.