США: розслідування Мюллера отримало свідчення про російсько-американську зустріч перед інавгурацією Трампа

У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер отримав свідчення про проведення на Сейшельських островах таємної зустрічі, метою якої було створення секретного каналу зв’язку адміністрації президента Дональда Трампа з Кремлем, повідомляє The Washington Post 7 березня.

За цими даними, така зустріч відбулася в січні 2017 року, незадовго до інавгурації Трампа. З американського боку в ній брав участь брат міністра освіти в адміністрації Трампа Ерік Принс, з російського – голова контрольованого урядом і близького до президента Росії Володимира Путіна фонду Кирило Дмитрієв.

Видання стверджує, що свідок, який співпрацює з командою Мюллера, розповів: метою зустрічі була організація переговорів представника перехідної команди Трампа та високопоставленого представника для обговорення майбутніх відносин між країнами.

У повідомленні також вказано, що Джордж Нейдер, лівансько-американський бізнесмен, який допомагав організовувати зустріч на Сейшельських островах, дав свідчення перед великим журі про можливі зв’язки між кампанією Трампа та Кремлем. За даними The Washington Post, Нейдер почав співпрацювати з розслідуванням Мюллера як свідок у січні.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».