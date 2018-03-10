Путін заявив, що росіяни не отримували урядового наказу втручатися у вибори в США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль не має нічого спільного із зусиллями з втручання в американські президентські вибори 2016 року.

«Чому ви вирішили, що влада Росії, включно зі мною, дозволила це робити?» – сказав Путін в інтерв'ю телеканалу NBC News, яке вийшло в ефір пізно ввечері 9 березня.

«То й що,що вони росіяни?» – так Путін прокоментував звинувачення, висунуті розслідуванням Роберта Мюллера, темою якого є ймовірне втручання Росії у вибори в США.

«Є 146 мільйонів росіян... Вони не представляють інтереси російської держави», – додав російський лідер.

16 лютого спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив перші результати розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори 2016 року. Звинувачення у втручанні висунуті співробітникам «Агентства інтернет-досліджень», відомого як «фабрика тролів», і особисто Євгену Пригожину, якого вважають однією із найбільш наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб.