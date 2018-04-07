Трамп почав готуватися до можливого допиту в спецпрокурора Мюллера – CNN

Президент США Дональд Трамп почав готуватися до ймовірного допиту в спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

Один зі співрозмовників стверджує, що підготовка перебуває «на початковому етапі». Вона була короткою та неформальною і передбачала обговорення потенційних питань, які Мюллер, ймовірно, підніме під час допиту, зазначає CNN.

Трамп наразі офіційно не погодився на розмову зі спецпрокурором.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Дональда Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.

Президент Трамп постійно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.