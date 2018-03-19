Трамп не планує звільнення спецпрокурора Мюллера – Білий дім

Провідний юрист Білого дому Тай Кобб заявив 18 березня, що президент США Дональд Трамп не розглядає питання про звільнення спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в президентські вибори 2016 року та ймовірні зв’язки Москви з кампанією чинного американського лідера.

«У відповідь на спекуляції в ЗМІ та пов’язані з ними питання до адміністрації Білий дім ще раз підтверджує, що президент не розглядає та не обговорює звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера», – вказав Кобб.

Заява Кобба з’явилася того ж дня, коли Трамп оприлюднив нову серію твітів із суворою критикою розслідування Мюллера. Трамп постійно заявляє, що вважає це розслідування політично мотивованим, часом називаючи його «полюванням на відьом».

Більшість демократів та деякі республіканські законодавці закликали Трампа не звільняти Мюллера, на думку багатьох експертів, це може призвести до конституційної кризи.

Колишній голова ФБР Роберт Мюллер був призначений насамперед для вивчення зв’язків між Росією та кампанією Трампа в 2016 році, але американське законодавство дозволяє йому розслідувати будь-які виявлені злочини.