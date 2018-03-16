Мюллер закликав бізнес-компанію Трампа надати документи, пов’язані з Росією – ЗМІ

Спеціальний прокурор із розслідування «російського сліду» на виборах у США 2016 року Роберт Мюллер закликав компанію, засновану президентом Дональдом Трампом, надати документи, пов’язані з Росією. Як повідомили 15 березня видання New York Times, AP та інші ЗМІ з посиланням на обізнані джерела, що Мюллер запросив документи, пов’язані з пропозиціями Trump Organization щодо будівництва хмарочоса Trump Tower («Вежа Трампа») у Москві в 2015 році.

Компанія Trump Organization, що контролює такі галузі бізнесу як нерухомість, готелі і гольф-клуби, заявила, що ще в липні сповістила громадськість про співпрацю в розслідуванні Мюллера.

Повідомлення про запит на документацію Trump Organization призвели до падіння акцій на Уолл-стріт 15 березня.

Роберт Мюллер, як повідомляється, розширив своє розслідування, щоб з’ясувати вплив, як іноземні гроші могли позначитись на політичній діяльності Дональда Трампа, який заявив, що Мюллер вийшов за рамки своїх повноважень у розслідуванні.

Торік у Кремлі підтвердили, що на початку 2016 року до них надійшов електронний лист від юриста підприємця, а нині президента США Дональда Трампа, з проханням посприяти в будівництві в Москві «Вежі Трампа». Втім проект так і не відбувся.