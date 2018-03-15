США: захист Манафорта просить суд виключити зі справи пункт про лобіювання та відмивання грошей

Адвокати колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта 14 березня заявили клопотання про виключення зі справи про розслідування «російського сліду» на виборах президента США звинувачень у лобіюванні Манафортом інтересів екс-президента України Віктора Януковича і відмиванні грошей.

Сторона захисту заявила, що спецпрокурор Роберт Мюллер перевищив свої повноваження з переслідування Манафорта за кримінальними звинуваченнями.

За даними адвокатів, Мюллер не повинен був вести розслідування проти їхнього підзахисного, оскільки звинувачення на адресу Манафорта в лобіюванні інтересів Януковича стосуються періоду до виборчої кампанії 2016 року.

«Справа проти Манафорта анітрохи не фокусується на ймовірній координації між російським урядом і кампанією Трампа на виборах 2016 року чи принаймні нетривалій участі пана Манафорта в кампанії», – заявили адвокати.

Захист екс-глави передвиборчого штабу Трампа також оскаржує звинувачення у відмиванні грошей Манафортом через офшори. Адвокати стверджують, що ці кошти були легальними доходами від його послуг як консультанта за кордоном.

Юристи команди спецпрокурора Мюллера, в свою чергу, наполягли, що його діяльність повністю відповідає повноваженням.

30 жовтня минулого року Міністерство юстиції США оприлюднило висунені політтехнологу Полу Манафорту і його парнеру Річарду Ґейтсу обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. В обвинувальному акті йшлося, що Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах. Обидва це заперечують.

Також раніше Пол Манафарт повідомив, що добровільно зустрівся з прокурорами Міністерства юстиції та агентами ФБР в липні 2014 року, за три роки до призначення Роберта Мюллера, щоб обговорити «політичні консультації» в Україні. Манафорт стверджував, що тоді докладно розповів про свою діяльність в Україні, про відносини з дипломатами в Києві і офшори на Кіпрі. Але, за словами Манафорта, ці «угоди» не мали ніякого зв’язку з президентськими виборами 2016 року чи Дональдом Трампом.

Нині у США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.