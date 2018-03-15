Україна гальмує справу Манафорта, щоб не засмучувати Трампа – Daily Beast

Адміністрація президента Трампа надає Україні зброю, і Київ поводиться так, наче ціна за це – припинення розслідування діяльності радників передвиборчої кампанії Трампа, пише The Daily Beast.

Водночас інформація від українських слідчих є дуже важливою для звинувачень проти Манафорта, висунутих спеціальним прокурором США Робертом Мюллером. Серед звинувачень – відмивання коштів, порушення правил реєстрації як іноземного агента та інше.

До минулого року було досягнуто певного прогресу в розслідуванні «схеми», за якою режим Януковича робив мільйонні таємні виплати Манафорту. На тепер видається, що доказів не буде надано з боку України.

«Розчаровує, що справу Манафорта було заморожено чотири місяці», – сказав голова департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв’ю Daily Beast.

Слідство декілька разів переходило від одних представників до інших, наголосив він.

В теперішній ситуації – за рік до виборів, політичні конкуренти не хочуть засмучувати президента Трампа, стверджує низка українських політиків та колишніх колег Манафорта в спілкуванні з Daily Beast.

«Петро Порошенко хоче продати Трампу угоду: ми ховаємо справу Манафорта, а ви стаєте нашим найкращим другом», – сказав виданню український парламентар Сергій Лещенко.

Саме Лещенко опублікував копії документів таємного журналу Януковича, де йшлося про те, що Манафорт отримав до 12,7 мільйона доларів готівкою. Минулого року Лещенко передав документи до ФБР та українських прокурорів. Однак виявилось достатньо складно достукатись до українських прокурорів – забагато посадовців не хотіли, щоб розслідування діяльності Манафорта тривало, пише видання.

«Наше керівництво робить все, щоб сповільнити слідство, – сказав Лещенко, – у мене забрало багато часу, доки я зміг передати підписані Манафортом документи правильному прокурору – Сергію Горбатюку».

Тим часом залишаються без відповіді запитання:

Чи радив друг Трампа Манафорт Януковичу вбивати десятки протестувальників на Майдані?

Чи наймав Трамп компанії з громадських зв’язків, які раніше отримували гроші з бюджету України за консультування Партії регіонів?

Чи допомагала юридична фірма Skadden Януковичу ув’язнити його політичного опонента – Юлію Тимошенко?

Вже декілька місяців президент України Петро Порошенко не робив публічних заяв про слідства у справі Манафорта. Тепер Україна розраховує на підтримку Вашингтона в конфлікті з Москвою і готова укладати будь-які угоди. «Бізнесмен Трамп продав Порошенку тонни пенсильванського вугілля, що звучить смішно, але тепер Порошенко хоче зробити приємність Трампу, щоб, натомість, отримати зброю та підтримку», – сказав виданню Мартиненко з Interfax Ukraine.