У Манафорта жбурнули російський прапор перед будівлею суду у США

У четвер протестувальник кинув російський прапор у Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, багаторічного радника Партії регіонів та екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє видання The Hill.

Подія сталась, коли Манафорт та його юристи залишали будівлю суду у передмісті Вашингтона Арлінґтоні. Протестувальник, який жбурнув у Манафорта російський прапор, також мав плакат зі словами «зрадник» та «криваві гроші».

Як повідомляє видання The Washington Post, Манафорт назвав себе невинним за звинуваченнями у банківських махінаціях, які проти нього висунуто спеціальним прокурором Мюллером, який очолює розслідування обставини втручання Росії у виборчму кампанію у США 2016 року. Суддя наказав тримати Манафорта під домашнім арештом. Судовий процес призначено на 10 липня.

Повідомляється, що Манафорт за рішенням суду має носити прилади стеження. Це обумовлено тим, що справи проти нього розглядаються у двох судах.

Манафорт також є обвинувачуваним в іншій справі, яка розглядається судом у столиці США, Вашингтоні. Судове засідання у тій справі призначено на вересень. Манафорт відкидає свою вину за звинуваченнями.

У таборі президента США Дональда Трампа неодноразово звертали увагу на те, що висунуті проти Манафорта звинувачення стосуються років його роботи в Україні і жодним чином не пов'язані із його роботою у виборчому штабі Трампа.

Численні оглядачі тривали час відзначали, що розслідування щодо Манафорта може переслідувати мету схилити його до свідчень про зв'язки штабу Трампа із урядом Росії у ході виборів президента США 2016 року.