США: Мюллер повідомив адвокатам Трампа, що президент наразі не є метою розслідування – ЗМІ

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер з’ясовує, чи намагався Дональд Трамп заблокувати розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року, однак наразі сам президент США не є «метою» розслідування, повідомили 4 квітня The Washington Post і Associated Press, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними цих ЗМІ, Мюллер повідомив юристам Трампа, що президент зараз не є особою, щодо якої висунуті обвинувачення. Але, як ідеться в повідомленнях, Трамп залишається «суб’єктом» розслідування Мюллера. («Суб’єктом» в американській юридичній практиці називають особу, чиї дії цікавлять слідчих, але прокурори не впевнені, що мають достатньо доказів для звинувачення.)

У повідомленнях обох ЗМІ йдеться, що статус Трампа може змінитися в будь-який час залежно від того, чи зберуть слідчі достатньо доказів для підтвердження кримінальних збвинувачень.

The Washington Post вказує, що Мюллер «також сказав адвокатам Трампа, що готує доповідь про дії президента під час перебування на посаді та потенційних перешкод правосуддю».

Слідчі також повідомили засобам інформації, що в розмові з президентом США хочуть почути версію бесіди Трампа з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі, після якої Комі заявив, що президент рекомендував йому припинити активне розслідування контактів колишнього радника Майкла Флінна з Росією.

У США нині триває кілька розслідувань, які стосуються втручання Росії у вибори 2016 року, а також можливих зв’язків команди нинішнього американського президента з Москвою.