Таємне доручення: Мюллер має повноваження розслідувати дії Манафорта в Україні

В таємному дорученні, виданому заступником міністра юстиції США Родом Розенстіном, передбачені повноваження спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України.

Ці повноваження передбачено на додаток до повноважень розслідувати можливу змову кампанії Дональда Трампа з російськими посадовцями з метою втрутитись до виборів 2016 року. Про це йдеться в документах, поданих до суду, повідомляє The Wall Street Journal.

Про таємне доручення міністра юстиції Рода Розенстіна було сказано в документах, поданих до суду командою прокурора Мюллера, для того, щоб довести правову вагу звинувачень, висунутих проти Манафорта у низці злочинів, що включають намір вчинити відмивання коштів, діяльність як іноземного агента без відповідної реєстрації.

Манафорт заперечує ці звинувачення. Юристи Манафорта заявляли, що повноваження Мюллера обмежуються основною справою: можливим втручанням Росії до виборів і зв’язками Кремля з кампанією Трампа.

У поданих до суду в понеділок документах прокурори заявляють, що мають широкі повноваження на проведення слідства і що формулювання доручення чітко вказують на розслідування звинувачень, пов’язаних із роботою Манафорта в Україні.

Манафорт працював як політичний консультант колишнього президента України Віктора Януковича, якого спеціальний прокурор називає «підтримуваним Росією українським політиком». Манафорт також вів справи із впливовим російським олігархом.

У серпневому роз’ясненні до повноважень, міністр Род Розенстін дозволив Мюллеру займатись розслідуванням будь-яких справ, «що пов’язані з виплатами, які він (Манафорт) отримував від уряду України до та протягом перебування президента Віктора Януковича при владі».