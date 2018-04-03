У США суд виніс перший вирок у справі про втручання Росії у вибори

Федеральний суд у Вашингтоні засудив до 30 днів в’язниці і штрафу в 20 тисяч доларів нідерландського юриста Алекса ван дер Цваана за обвинуваченням у наданні неправдивих свідчень слідчим спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Юрист, який є зятем російського бізнесмена Германа Хана, став першою людиною, якій винесли вирок у справі.

Ван дер Цваан визнав свою провину в тому, що сказав неправду про свої контакти з колишнім співробітником виборчого штабу Дональда Трампа Ріком Ґейтсом і людиною, яка, за даними слідчих, має зв’язки із російською розвідкою.

«Те, що я зробив – неправильно. Прошу вибачення за це у суду і в своєї дружини», – сказав ван дер Цваан у суді 3 квітня.

Його захисник просив, щоб підзахисний сплатив штраф і якнайшвидше повернувся до Лондона, де він живе з дружиною, яка зараз вагітна. Але суд вирішив, що Ван дер Цваан має відбути термін ув’язнення, щоб була зрозуміла вся серйозність злочину.

Ван дер Цваан в минулому працював з одним із основних обвинувачених у справі – колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом. Неправдиві свідчення він дав у рамках розслідування діяльності Манафорта в Україні.

На даний момент Мюллер висунув звинувачення понад десятку людей у справі, зокрема Манафорту і Ґейтсу.