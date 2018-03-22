Таємниця чорної коробки. Про що Путін писав Трампу у 2013 році?

Володимир Абаринов

Минулого тижня стало відомо, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливу змову виборчої команди Дональда Трампа з Москвою, запросив у компанії Trump Organization ділові папери, зокрема, документи, пов'язані з Росією. Про це повідомила газета The New York Times. Прокурор зробив це за допомогою повістки. Це перший випадок, коли Мюллер цікавиться особистими фінансами президента.

У липні минулого року Дональд Трамп попередив, що якщо розслідування торкнеться бізнесу його сім'ї, він буде розцінювати це як перетин «червоної лінії»: «Я продаю багато квартир. Можливо, їх купує і хтось з Росії, хто його знає. Я не роблю гроші на Росії. У мене немає будинків в Росії. Я роками шукав можливість укласти угоду з Росією, але так і не уклав. Тож, я думаю, це порушення мандата. Слухайте, мова про Росію. Мої фінанси виключно чисті, моя компанія – неймовірно успішна компанія. Люди просто дивуються, коли дізнаються, наскільки вона успішна. Але я не отримую ніяких доходів з Росії».

Придбання дорогої нерухомості в Нью-Йорку вже давно стало ідеальною схемою відмивання грошей. Саме в квартири вкладав зароблені в Україні, але не внесені до податкової декларації кошти колишній радник Трампа Пол Манафорт, який тепер чекає на суд за звинуваченням у фінансових махінаціях. Квартира купувалася підставною офшорною компанією, яка потім продавала її Манафорту. На купівлю квартири Манафорт брав кредит у банку і таким чином легалізував свої незаконні заробітки. Він просто перекладав свої гроші з однієї кишені в іншу, але з іншої кишені виймав їх вже чистими. Одну з трьох своїх нью-йоркських квартир Манафорт купив якраз у вежі Trump.

Крейг Ангер, який опублікував у New Republic докладне розслідування ділових зв'язків Трампа з Росією, стверджує, що наприкінці 1990-х російські гроші врятували Трампа від краху. Донині його загальний борг американським банкам становив чотири мільярди доларів, і платити було нічим. Але у вересні 1998 року в Росії відбувся дефолт, і олігархи стали поспіхом виводити капітали з країни. Однією з вдалих можливостей прилаштувати гроші став новий, найграндіозніший проект Трампа, запущений в жовтні того ж року, – хмарочос Trump World Tower на площі Об'єднаних Націй. Вежа перевершила висотою розташовану через дорогу будівлю штаб-квартири ООН (72 поверхи проти 39). Апартаментами в ній придбали Білл Ґейтс, Гаррісон Форд, Софі Лорен, цілий поверх купила Саудівська Аравія.

«Вежа, переповнена олігархами», – писало про Trump World Tower агентство Bloomberg. Приблизно третину найдорожчих квартир вежі купили або вихідці з колишнього Радянського Союзу, або пов'язані з Росією компанії з обмеженою відповідальністю.

Журналісти нарахували 13 кримінальних авторитетів, які володіли квартирами чи навіть керували своїм бізнесом у вежі Трампа. Бренд Trump взагалі виявився дуже популярним серед російських громадян, охочих отримати нерухомість в Америці. Причина проста: квартири дуже дорогі, а особистістю покупця ніхто не цікавиться.

Гроші з Росії, стверджує Крейг Ангер, не тільки відродили бізнес Трампа з руїн, в якому він перебував після краху Атлантик-сіті, а й підняли його на новий щабель. Він став телезіркою.

«Мене звуть Дональд Трамп. У мене були мільярди боргів. Але я боровся і переміг. І тепер шукаю учня...», – так почався найперший епізод реаліті-шоу «Кандидат» на телеканалі NBC, яке протрималось в ефірі 14 сезонів і забезпечило Дональду Трампу не тільки такі необхідні на виборах впізнаваність і популярність, а й 214 мільйонів чистого прибутку. У 2016 році йому було потрібно вдвічі менше грошей, ніж Гілларі Клінтон: за даними на середину жовтня, він витратив на свою президентську кампанію 238,9 мільйона доларів, вона – 450,6 мільйона. Це означає, що голос одного виборника (члена Виборчого коледжу) коштував йому 859 538 доларів, їй – в 1,97 мільйона.

Новим амбітним проектом Трампа став SoHo, про запуск якого він оголосив у своєму шоу.

Дональд Трамп не вклав в SoHo ані цента власних коштів – його побудували дві компанії, Bayrock Group LLC і Sapir Organization, які належать емігрантам з СРСР. Трамп лише надав їм своє ім'я за 18 відсотків від усіх доходів.

Виконавчий директор Bayrock Group колишній москвич Фелікс Сатер – людина з багатим кримінальним минулим. Однак в обмін на надані уряду США послуги інформатора, які міністр юстиції Лоретта Лінч назвала «критично важливими для національної безпеки», усі судові документи, в яких фігурує його ім'я, засекречені.

Очільником Sapir Organization був нині покійний Тамір Сапір, він же уродженець Тбілісі Теймураз Сапіашвілі, який починав таксистом в Нью-Йорку і зробив статки у 1980-ті на бартері з СРСР – добрива і нафту в обмін на електроніку, одяг і взуття.

Як розповідає колишній консультант Bayrock Джоді Кріс, «щойно Bayrock залишався без грошей, звідкись з'являвся переказ на достатню суму, щоб можна було продовжувати роботу». Кошти надходили від тепер не існуючої ісландської інвестиційної компанії. В офшорних схемах, які поставили Ісландію в 2008 році на край боргової ями, активно брали участь російські банки і компанії. Як стверджувало видання The New Times, серед співвласників цих компаній були імена російських чиновників найвищого рангу, включаючи Дмитра Медвєдєва.

«Росіяни вносять непропорційно великий внесок в наші активи, – говорив Дональд Трамп-молодший ще у 2008 році. – Гроші з Росії течуть рікою».

«Це кумедно, що я не повинен інвестувати в Росію, – говорив Дональд Трамп-старший ще у 2007 році у свідченнях під присягою. – Росія – одне з найпривабливіших для інвесторів місць у світі».

Три десятиліття Трамп мріяв робити бізнес в Росії, стверджують Майкл Ізікофф і Девід Корн, чия книга «Російська рулетка» щойно надійшла в продаж. Але кожного разу угода зривалася з різних причин. Найреальніший шанс трапився в листопаді 2013 року, коли в Москві відбувся конкурс «Міс Всесвіт». Партнерами Трампа стали Арас і Емін Агаларови – президент і віце-президент будівельної компанії Crоcus Grоup. На захід з'їхався весь російський бомонд.

До останньої хвилини чекали прибуття на фінал конкурсу Володимира Путіна. Нарешті Арасу Агаларову зателефонував прес-секретар президента Дмитро Пєсков і сказав, що Путін ніяк не може приїхати, але посилає замість себе керівника справами президента Володимира Кожина і запрошує містера Трампа на Олімпіаду в Сочі, де вони, можливо, зустрінуться.

Надані Трампу знаки найвищої уваги почали стрімко приносити плоди. Повернувшись додому, Трамп написав Агаларову-старшому в Твіттері: «Я провів відмінний вікенд з тобою і твоєю сім'єю. Ти виконав фантастичну роботу. Тепер – TRUMP TOWER–MOSCOW».

​Протягом наступних кількох днів преса в Росії і США повідомила, що під час візиту до Москви Трамп домовився про грандіозний проект в російській столиці.

«Американський мільярдер – власник «Міс Всесвіт» планує російську Трамп-вежу», – повідомляла Russia Tоday. «Дональд Трамп збирається будувати хмарочос в Москві», – писала Moscow Times.

19 листопада «Сбербанк» і Crоcus Grоup оголосили про стратегічну угоду: компанія Агаларова отримувала від «Сбербанку» позики на суму 55 мільярдів рублів на реалізацію нових девелоперських проектів, серед яких була і Трамп-вежа. Crоcus і Trump Organization підписали угоду про наміри.

Незабаром в нью-йоркському офісі конкурсу «Міс Всесвіт» з'явилася дочка Агаларова, Шейла. Вона привезла Дональду Трампу подарунок Путіна – чорну лаковану коробку. Усередині в конверті лежало особисте послання. Його зміст не відомий нікому, крім адресата.

У лютому наступного року до Росії з чоловіком і дітьми поїхала Іванка Трамп – вибирати місце для вежі, як вважають Ізікофф і Корн. Але невдовзі всі плани змінилися: Росія захопила Крим і влаштувала збройний заколот на Донбасі. США і ЄС ввели санкції, під які потрапив і «Сбербанк».

Але проект не помер. 2 грудня 2014 року ТАСС опублікував інтерв'ю Араса Агаларова. Президент Crоcus Grоup повідомляв, що його компанія збирається будувати вежу Трампа у 2016 році: «Передбачається, що будівля буде вписана в концепцію єдиної території «Крокус Сіті», на місці якої зараз розміщені виставкові і концертні комплекси, а також офісні будівлі і торгові центри».

3 листопада 2015 року Фелікс Сатер писав адвокату з команди кандидата Трампа Майклу Коену: «Я зумів влаштувати Іванці можливість посидіти в особистому кріслі Путіна в його кабінеті в Кремлі. Я притягну Путіна до цієї програми, і ми доб'ємося обрання Дональда... Друже, наш хлопець стане президентом, і ми можемо це організувати».

Прес-секретар президента Росії заперечував, що Іванка Трамп сиділа в кріслі Путіна.

Так про що ж все-таки писав Володимир Путін Дональду Трампу у 2013 році?

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода