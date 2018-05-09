Російські хакери отримали доступ до баз даних виборців у кількох штатах США – розслідування

Хакери, пов’язані з російським урядом, провели «безпрецедентну та скоординовану» кампанію проти виборчої системи США, включно з успішним проникненням у кілька баз даних реєстрації виборців у 2016 році. Такими є результати розслідування, які 8 травня оприлюднив комітет Сенату США з питань розвідки.

Об’єктом кібератаки були системи голосування у щонайменше 18 штатах, ще в трьох штатах ці напади визначені як можливі.

Комітет не знайшов доказів того, що хакери фактично змінили результати голосування, але заявив, що є «достатньо доказів», що російський уряд прагнув підірвати довіру американців до самої системи виборів. Крім того, в доповіді міститься попередження про збереження вразливості системи та можливі нові напади.

Автори документу припустили, що активність, виявлена в 2016 році, могла бути тестуванням майбутньої атаки. Комітет встановив, що Росія здійснила різноманітну діяльність, пов’язану з розвідкою, націлену на процес голосування в США. Ця діяльність розпочалася щонайменше з 2014 року та продовжилася в 2016-му.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на перебіг президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.