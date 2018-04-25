США: сенатори просять банки розкрити зв’язки з російськими олігархами

У США представники Демократичної партії в Сенаті вимагають від найбільших міжнародних банків надати інформацію про рахунки, що фігурантам так званої «кремлівському доповіді», списку наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб. Лист такого змісту сенатори Джин Шахін і Шелдон Вайтхаус розіслали трьом великим американським і п'яти європейським банкам. Про це 25 квітня повідомляє Reuters із посиланням на документ.

Лист був відправлений в американські Bank of America, JPMorgan Chase і Citibank, а також у німецький Deutsche Bank, британські Barclays і HSBC та швейцарські UBS і Credit Suisse. Сенатори просять, щоб банки надали інформацію, чи проводили вони в останні п’ять років перевірку, щоб визначити, чи належать будь-які рахунки фігурантам списку. Якщо банки відмовляться надавати інформацію, сенатори вимагатимуть більш жорстких заходів, включно з державним розслідуванням.

30 січня міністерство фінансів США оприлюднило «кремлівську доповідь» – список наближених президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути запроваджені санкції за втручання у вибори. У ньому 210 імен – усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, керівники державних корпорацій, керівники правоохоронних відомств і олігархи.