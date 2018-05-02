Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, припиняє роботу

Британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

Згідно з прес-релізом, незабаром американські філії компанії також розпочнуть цю процедуру.

«Незважаючи на незмінну впевненість компанії у тому, що співробітники Cambridge Analytica діяли етично і законно, розголос у медіа зробив недоступними для нас усіх клієнтів та постачальників. Як результат, продовжувати керувати компанією та бізнесом більше неможливо», – заявили в компанії.

На початку квітня Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.

У зв'язку зі скандалом Цукерберг свідчив на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та в справах судочинства, а також перед комітетом з питань енергетики й торгівлі Палати представників США.

Він, зокрема, заявив, що Facebook втягнений у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами й громадською думкою.

Цукерберг також взяв на себе відповідальність за неспроможність запобігти діяльності компанії Cambridge Analytica.