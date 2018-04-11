Слухання в Сенаті США щодо Фейсбуку: Цукерберг каже про «гонку озброєнь» з Росією

Засновник та керівник Фейсбуку Марк Цукерберг сказав американським конгресменам, що компанія втягнута у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами та громадською думкою. 33-річний інтернетний магнат виголосив це під час свідчень на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та у справах судочинства 11 квітня під час гострих слухань, на яких йшлося про широкий спектр питань – від того як Фейсбук давав собі раду під час нібито спроб Росії втручатися у вибори, до гарантування приватності користувачів соцмережі і до агресивних дописів, які з’являються у Фейсбуці.

Марк Цукерберг взяв на себе відповідальність за неспроможність відвернути компанію Cambridge Analytica, яка мала стосунок до президентської кампанії Дональда Трампа, від збору персональної інформації з 87 мільйонів користувачів Фейсбуку для впливу на виборчу кампанію у США.

Втім, також сказав, що Фейсбук не зробив достатньо для вирішення проблеми «фейкових новин, іноземного впливу у вибори і агресивної мови», а також збереження захисту даних.

Цукерберг з’явився на слухання не у звичній для себе футболці, а в костюмі з краваткою, і – як помітили журналісти – його молодечий вигляд різко контрастував із літніми та часто сивочолими сенаторами, які ставили прискіпливі запитання.

Нині ставки є досить високими для Цукерберга та його компанії.

Фейсбук вичухується від найбільшої невдачі зі збереженням приватності користувачів після березневої інформації, що Cambridge Analytica збирала дані на десятки мільйонів користувачів соцмережі. Цукерберг вже кілька тижнів вибачається за це, а кульмінацією вибачення стали слухання в Конгресі.

Але сенатор-республіканець Джон Тун сказав, що компанія Цукерберга має 14-річну історію вибачень «за непродумані рішення», що стосується гарантування приватності.

«Чим ваше сьогоднішнє вибачення відрізняється (від попередніх)?» – запитав сенатор Тун.

Ми припустилися багатьох помилок

«Ми припустилися багатьох помилок в управлінні компанією», – визнав Цукерберг і додав, що компанія має ще активніше працювати над тим, що нові можливості, які надає мережа, використовуються у «гарний і здоровий» спосіб

Є люди в Росії, робота яких полягає у намаганні використати наші системи. Відтак, це гонка озброєнь

​Російський аспект слухань

У своїй першій за весь час появи в Конгресі США, Цукерберг сказав, що «є люди в Росії, робота яких полягає у намаганні використати наші системи та інші інтернет системи».

«Відтак, це гонка озброєнь», – сказав він, додавши, що важливо інвестувати у здатність Фейсбука протистояти іноземним спробам впливати на перебіг виборчих кампаній.

Цукерберг сказав, що він «найбільше шкодує», що Фейсбук був «повільним у виявленні російських інформаційних операцій» під час американської президентської кампанії у 2016 році.

Ми очікували, що росіяни вдадуться до традиційних кібернападів, але ми були повільними у виявленні нових інформаційних операцій

«Ми очікували, що вони вдадуться до певної кількості традиційних кібернападів, які ви виявили… але ми були повільними у виявленні нових інформаційних операцій», – сказав він.

Фейсбук планує мати понад 20 тисяч співробітників, які будуть працювати над питанням безпеки і аналізу змісту дописів у соцмережі до кінця цього року для подолання загроз.

Цукерберг також сказав, що вже застосовує засоби штучного інтелекту для виявлення фальшивих акаунтів у соцмережі.

Цукерберг також сказав, що Фейсбук працює зі спеціальним слідчим Робертом Мюллером, який веде розслідування зв’язків між Росією та виборчою кампанією президента Дональда Трампа.

Недавні проблеми з Фейсбуком, який має два мільярди користувачів і є найбільшою соціальною мережею у світі, принесли немало негативного пі-ару і акції компанії різко впали. Але Цукерберг, як виглядає, досягнув певного успіху, даючи раду з цими проблемами – акції компанії виросли на 4,5 відсотки в день слухань – це найбільше зростання за останні два роки.