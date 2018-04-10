На Цукерберга і Фейсбук очікують критичні слухання в Конгресі США

Засновник Фейсбука, найбільшої соціальної мережі у світі, Марк Цукерберг, дасть свідчення в американському Конгресі і, як очікується, заявить, що його компанія мала би помітити російське втручання у вибори у США раніше. На це вказує текст його свідчення, який був оприлюднений напередодні.

В тексті свідчення Марка Цукерберга, яке він дасть 11-го квітня увечері за київським часом, і який був оприлюднений напередодні, говориться, що Фейсбук мав би раніше зауважити вплив Росії на американські президентські вибори осені 2016 року.

Ми були занадто повільними щодо виявлення та реакції на російське втручання

«Ми були занадто повільними щодо виявлення та реакції на російське втручання, і ми наполегливо працюємо аби стати кращими», – говориться в тексті, з яким Цукерберг має виступити перед Комітетом у справах енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США.

33-річний Цукерберг також має дати свідчення перед спільним засіданням комітетів Сенату США, що стане його першою публічною появою в Конгресі.

Його свідчення каже, що Фейсбук знав про традиційні російські кібернапади, такі як хакерство та використання шкідливого програмного забезпечення за кілька років до того, як з’явились повідомлення про російське втручання в американські президентські вибори.

Текст свідчення каже, що Фейсбук «виявив і впорався» з кількома загрозами, які пов’язувались з Росією, включно з діяльністю групи АРТ28, яку уряд США пов’язує з російською військовою розвідкою.

Розшифровка також каже, що ця група створила фейкові, підставні особисті акаунти, які використовувались для спрямування викраденої інформації журналістам перед тим, як ці фейкові акаунти були закриті.

Цукерберг також у своїх свідченнях розповість про кампанію дезінформації, яку вело Агентство інтернетних досліджень – російська «фабрика тролів», – яка намагалась маніпулювати людьми у США, Європі та Росії, і дісталася до 126 мільйонів людей перед тим, як Фейсбук закрив її у своїй мережі.

Реформи у Фейсбуці

Цукерберг також дасть свідчення щодо запровадження Фейсбуком нової технології, аби відвернути держави від втручання в закордонні вибори, а також створить пристрої штучного інтелекту для усунення фальшивих акаунтів і візьме на роботу більше працівників для поліпшення безпеки та аналізу контенту.

Він також, як очікується, оголосить про заснування компанією комісії щодо незалежного дослідження виборів, яка займеться вивченням питання впливу соціальних мереж на вибори та демократію.

Соціальна мережа Фейсбук є найбільшою у світі і має два мільярди користувачів.