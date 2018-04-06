Українці вже не відчувають себе частиною російського інтернет-світу – Саваневський

МЗС Росії розкритикувало блокування Facebook російської мережі ботів і назвало це «цензурою». Заблоковані сторінки працювали в рамках петербурзького «Агентства дослідження інтернету», яке називають «фабрикою тролів». Агентство неодноразово намагалося маніпулювати людьми, відзначив засновник Facebook Марк Цукерберг. Мета – аудиторія в Росії та російськомовні люди, включно з Україною. Тим часом російська мережа «ВКонтакті» вперше не потрапила в топ-10 сайтів за відвідуваністю в Україні. Про вплив та місце соціальних мереж у житті людей в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів головний редактор онлайн-видання Watcher Максим Саваневський.

– Наскільки глибокі, ефективні й небезпечні соціальні мережі «русского мира»? Чи не варто перебільшувати цю віртуальну реальність?

– Насправді цей скандал пов’язаний з проблемами самого Facebook. Марку Цукербергу треба було принести якусь символічну жертву, щоб продемонструвати, як він активно бореться проти фейків, проти того, що Facebook використовується у маніпуляціях. Як через нього впливають на вибори, на долі окремих народів і як через нього можна розпалювати міжнаціональну ворожнечу.

Дані – це нафта ХХІ століття

Соціальні мережі сьогодні є неймовірно впливовим інструментом, особливо, якщо мати велику кількість даних про людей. А дані – це нафта ХХІ століття. Якщо їх правильно використовувати, можна маніпулювати людьми. І це дійсно працює, як показала ситуація на виборах у Сполучених Штатах Америки.

Ситуація в Україні у 2013-2014 роках продемонструвала, що 15 років активної пропагандистської роботи в Україні з боку Росії дала свої наслідки.

– Ось має людина акаунт у Facebook. Як цю людину можна використати росіянам в США перед виборами? Як в Україні?

– Є дві різні сфери. Перша частина – загальна приватна інформація: ім’я, місце проживання, телефон, email і так далі. Цю інформацію можна отримати без проблем. Більш цікава інформація, на яку полюють ті, які хочуть у певний спосіб маніпулювати людьми, – те, як люди ставляться до якихось тем, як вони на щось реагують.

– Це – контент-аналіз постів людини, репостів чи навіть проникнення в особисте листування?

– Це – комплексний підхід. Він передбачає, які пости ви лайкаєте, на яку інформацію реагуєте, у які дискусії включаєтеся. Це не означає, що за цим набором даних можна одразу сформувати ваш психологічний портрет. Але якщо порівнювати з іншими людьми, чий психологічний портрет вже зрозумілий, то вас вже можна віднести до якоїсь підгрупи та вже впливати, якщо ваша поведінка дуже схожа до них.

Існує дуже багато розробок у багатьох країнах світу, у першу чергу, країнах, які просунулись в ІТ-сфері. Це – і США, і деякі країни Європи, Росія, Китай. Аналіз цієї інформації – машина навчання, коли створюються різноманітні алгоритми, які аналізують діяльність людей.

– Тобто це – не жива особа?

– Коли ми конкретно говоримо про росіян, то там все трохи простіше. Ми не можемо достовірно знати їхній підхід. Але коли ми говоримо про ситуацію на виборах у США, то виокремлювались групи людей, до яких можна доносити прості меседжі.

– Вони можуть вийти на мітинг, влаштувати заворушення – це мета?

– Це також працює, але простіше зробити так, щоб люди не прийшли на вибори. У США, у першу чергу, працювали не з прихильниками Трампа, а працювали проти прихильників Гілларі Клінтон, щоб вони не прийшли на вибори.

В Україні ця ж технологія використовувалась у 2010 році під час президентських виборів, коли у фіналі була Тимошенко і Янукович. Тоді так був званий «Рух проти всіх». Люди, які гіпотетично мали проголосувати за Тимошенко, голосували проти обох кандидатів.

– І це допомогло Януковичу?

– Я вважаю, що так. І людина, яка була одним з архітекторів цієї перемоги Януковича, Пол Манафорт, потім керував кампанією Трампа у США.

– Але не Манафорта звинувачують у цих втручаннях, а росіян.

– Так. На сьогодні вже зрозуміло, що росіяни так чи інакше впливали на вибори. Наскільки вони координували свою роботу зі штабом Манафорта, ми можемо тільки здогадуватися, але я говорю про те, як це можна використовувати технологічно.

Для росіян важливо, я думаю, сіяти хаос, а не перемога якогось з кандидатів

Для росіян важливо, я думаю, сіяти хаос, а не перемога якогось з кандидатів. Вони більше зацікавлені у тому, щоб створити зневіру людей у владі, у майбутньому, щоб країна не була згуртованою.

– Ви вважаєте, що це ефективно?

– Це дуже ефективно працює. Думаю, що Росія є найуспішнішим гравцем в інформаційній сфері.

– Про Росію завжди казали, що у неї багато ресурсів, але там ніколи не може бути свого Ілона Маска, тільки любов до Сталіна. Потенціал у росіян у цій сфері настільки високий, що його можна реалізувати?

– Росії вдалося сформувати свій сегмент інтернету – це одна з небагатьох країн, де є свої успішні соціальні мережі, свій успішний пошуковик. У світі є тільки дві країни поза межами цього глобального інтернету, які, умовно, мають внутрішній інтернет, де держава відкрито контролює все, що відбувається в інтернеті: Китай та Росія.

Але тут є важливий момент, керівництво Росії вчасно зрозуміло, що це є той інструмент, який може їм допомагати у веденні зовнішніх операцій.

Я вважаю, що діяльність російського «Агентства дослідження інтернету» та схожих інструментів – частина їхньої неофіційної воєнної доктрини.

– Росіянам вдається ефективно воювати проти України чи не варто перебільшувати цей інформаційний вплив?

– Інформаційне втручання доволі ефективне, воно досі дає свої результати. Але сьогодні вплив суттєво знизився.

– А завдяки чому, на ваш погляд?

– Росія стала зовнішнім ворогом для багатьох українців. Те, що відбувалося в країні, починаючи з кінця 2013 року – пряме втручання Росії, захоплення Криму, ведення війни на Донбасі, згуртувало країну і люди почали більш обережно ставитися й до інформації, яка виходить з Росії.

– Цей російський вплив не зменшується за ці роки війни, але опір українців більш міцний. А що робить влада України?

Рішення РНБО щодо блокування доступу українців до російських соцмереж було правильним. Воно дало хороші результати

– Рішення РНБО, яке було прийнято майже рік тому в травні щодо блокування доступу українців до російських соціальних мереж, було правильним. Воно дало хороші результати.

«ВКонтакті» вже не випереджає Facebook за відвідуваністю. Він взагалі був на другому місці після Google. Сьогодні «ВКонтакті» вже випав з десятки. У доволі близькій перспективі кількість користувачів буде зменшуватися й далі.

– Чи можна сказати, що з кожним роком вплив віртуального світу зростає? Це – загроза для людства?

Через кілька років ми будемо інакше споживати інформацію, інакше взаємодіяти між собою

– Ми перебуваємо у дуже важливому трансформаційному періоді. Дійсно, відбуваються дуже великі зміни нашого способу життя. Ми ще не на початку шляху, але й не дійшли до середини. Через кілька років ми будемо інакше споживати інформацію, інакше взаємодіяти між собою. Інформаційний, технологічний прогрес постійно триває. Тому ми не зможемо на це впливати.

Але коли ми говоримо про наші персональні дані, про наше особисте життя, коли ми говоримо про захист окремої людини, є великий ризик, що ця інформація може опинитися в чужих руках. І якщо вона буде на долоні держави – найбільша проблема.

Вже з 25 травня у Європі буде зовсім інше регулювання захисту персональних даних

Ситуація, яка склалася з Facebook – дуже показовий приклад. І зараз на ньому будуть відриватися уряди багатьох країн.

Вже з 25 травня у Європі буде зовсім інше регулювання захисту персональних даних. На нас чекають дуже цікаві протистояння між урядами й корпораціями.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)