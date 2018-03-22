На Facebook тиснуть, тому що він впливає на політику – медіа-експерт 

Дані, у витоку яких звинувачують Facebook, не можна назвати суто персональними, переконаний голова Інтернет асоціації України Олександр Федієнко. А експерт з цифрової безпеки Вадим Гудима радить користувачам не чекати реформ соцмережі – вже зараз перевірити, яким саме додаткам вони надавали доступ до своїх даних, і видалити незнайомі застосунки.

Голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко підкреслює, що мова йде про виток не ідентифікованих даних.

Ми не можемо казати, що це саме персональні дані

«Так, це якісь дані, які знаходяться в мережі інтернет, які знаходяться в соціальних мережах, але людина туди їх публікує виключно добровільно, погоджуючись із правилами порталу, де він їх буде розміщувати, будь то фотографії, ім’я, прізвище, контакти чи інше. Але вони не ідентифіковані, ми не можемо казати, що це саме персональні дані тієї особи, яка розміщена на цьому порталі або в соцмережі», – зазначає він в ефірі «Ранкової Свободи», роблячи акцент на тому, що користувачі надавали ці дані виключно добровільно.

Експерт лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима зауважує, що скандал навколо використання даних почався ще два роки тому, а нову хвилю обурення спричинили масштаби витоку.

Говорилось про сотні тисяч персональних даних, потім про мільйони

«Говорилось про сотні тисяч персональних даних, які були викачані, потім про мільйони. В результаті з’ясувалось, що близько 50 мільйонів записів було отримано в не зовсім коректний спосіб і використано компанією Cambridge Analytica, і по-друге: абсолютна більшість користувачів, чиї дані було використано, ніколи не надавали свою згоду на використання цих даних», – каже експерт.

За словами Гудими, додатки зібрали більшу частину даних у 2013 році, а в 2014 Facebook змінив правила роботи аплікацій, згідно яких вони тепер мусять просити згоди користувача на використання даних.

В 2012-2013 роках цей додаток збирав інформацію і про вас

«Якщо хтось із тисячі ваших друзів на Facebook встановив цей додаток, то в 2012-2013 роках цей додаток збирав інформацію і про вас. І не лише якусь базову інформацію, тобто дані вашого акаунту, телефон, а фактично всі ваші лайки, те, що ви постите, що ви пишете, ваші вподобання, тобто дуже важливу з точки зору таргетування та контролю і маніпуляцій аудиторією інформацією», – пояснює він.

Політиків бентежить політична кар’єра Цукерберга – Рачинський

Засновник та головний акціонер соцмережі Марк Цукерберг пообіцяв перевірити додатки на предмет виконання правил від 2014 року. Також він анонсував, що з наступного місяця користувачі зможуть бачити на початку стрічки новин перелік додатків, якими вони користуються, та легко відкликати свій дозвіл на використання даних.

Встановити додаток собі надзвичайно легко – це тести, чи іграшки

«Це й зараз можна зробити, але ця опція достатньо глибоко схована: треба йти в налаштування, потім в «Додатки» і вручну кожен додаток дивитись: які дозволи в нього є і що він має. Дуже мало користувачів це реально роблять, причому встановити додаток собі надзвичайно легко – це ті тести, які ми проходимо у Facebook, чи іграшки», – пояснює Вадим Гудима. Він радить користувачам здійснити цю процедуру і видалити додатки, якими користувачі не користуються.

Вмотивований хакер може зібрати всю інформацію і спробувати підставити в інші важливі облікові записи

Крім того, експерт застерігає, що й публікація великої кількості особистої інформації може наразити на небезпеку, якщо, наприклад, паролі та контрольні питання в користувача однакові на різних сайтах.

«Вмотивований хакер може зайти на ваш Facebook, зібрати всю інформацію і спробувати підставити у ваші інші важливі облікові записи, наприклад, до банківського рахунку чи e-mail-акаунту», – припускає Гудима.

Медіа-експерт Сергій Рачинський вважає, що скандал з Facebook виник через те, що ця мережа має потужний вплив на людей.

Facebook демонструє свою здатність впливати на політичні процеси

«Цей тиск і взагалі оця скандальна аура навколо цього випадку породжена тим фактом, що Facebook демонструє свою здатність впливати на політичні процеси. Тобто, політики в Штатах дуже занепокоєні тим, що той, хто отримає інформацію або вплив на Facebook, інформацію з Facebook, отримає в свої руки надзвичайно потужний політичний інструмент. І, в першу чергу, вони збентежені тією думкою, що політичну кар’єру може задумати собі сам Цукерберг, а він натякав на це не так давно», – вважає Рачинський.

Буде невеличке просідання з точки зору користувачів, але воно відновиться

Олександр Федієнко не бачить для Цукерберга загрози юридичних наслідків.

«Це буде іміджева втрата, але вона буде незначна. Ми впевнені, що буде невеличке просідання з точки зору користувачів, але за деякий час воно відновиться і все буде працювати так, як і працювало», – припускає він.

Коментуючи можливе використання Facebook в політичному житті України, Федієнко звертає увагу на статистику.

В нашій державі електорат – це люди віком 50 і старше

«В нашій державі електорат – це люди приблизно віком 50 і старше. Це ті люди, які ходять на вибори, якось віддають свою думку. На Facebook, згідно аналітики, їх до 30%. Це досить невеликий відсоток. Всі інші – ті, хто не ходить або ігнорують вибори – їх значно більше», – каже Федієнко.

Старший науковий Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, у свою чергу, зауважує, що Facebook використовували для визначення вподобань виборців і раніше, однак зараз явище набуло дещо іншого відтінку.

Ці механізми були спрямовані на чорний піар

«Чому ми сьогодні говоримо про щось нелегальне – тому що ці механізми були спрямовані на чорний піар. Це не промоція кандидата, це якраз деструктив образу кандидата, який не влаштовує», – порівнює Кравченко.

При цьому, за його даними, інформація з Facebook та інших соцмереж має більше шансів отримати довіру аудиторії до 35 років – більше, ніж з телебачення чи радіо. На його думку, особливо легко впливати на користувачів в Україні.

«В нас є поляризація суспільства, використовуються популістичні гасла, і це об’єктивна реальність, тому що в нас є зовнішня загроза, це Росія, її деструктивні дії. Але коли є поляризація суспільства, чорно-біле сприйняття загроз, особливо легко цим маніпулювати», – пояснює дослідник.

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