Кремль вважає «проявом ворожості» блокування російської мережі ботів у Facebook

У Кремлі вважають «проявом ворожості» блокування російської мережі ботів у Facebook.

«Так, є (ця ситуація проявом ворожості щодо російських ЗМІ – ред)…Ми, безумовно, стежимо [за розвитком ситуації] і шкодуємо», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Напередодні міністерство закордонних справ Росії розкритикувало блокування у Facebook російського «Агентства досліджень інтернету» і назвало це боротьбою з «альтернативною інформацією».

3 квітня найбільша в світі соціальна мережа, Facebook, заблокувала понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету» (IRA), яку називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.