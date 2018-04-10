Facebook перебуває в стані «гонки озброєнь» із підтримуваними Росією групами – Цукерберг

Facebook перебуває в стані «гонки озброєнь» із підтримуваним Росією групами, які використовують соціальну мережу для маніпуляцій громадською думкою та під час виборів, заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час свідчень у Конгресі США.

«Є люди в Росії, чия робота полягає в експлуатації наших систем й інших інтернет-систем… Тобто це «гонка озброєнь», – сказав Цукерберг.

Він додав, що важливо інвестувати в можливість Facebook зупинити спроби змінити результати виборів.

Цукерберг додав, що його компанія до кінця року планує найняти понад 20 тисяч спеціалістів з безпекових питань і перегляду контенту.

Він також розповів, що Facebook розробив нові засоби з використанням штучного інтелекту для виявлення фейкових облікових записів.

За словами Цукерберга, він шкодує, що Facebook «був повільним у виявленні російських інформаційних операцій» під час президентської кампанії США у 2016 році.

Він зазначив, що соціальна мережа співпрацює зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, який розслідує ймовірне російське втручання в президентські вибори в США у 2016 році.

Британську компанію Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.