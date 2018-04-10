Цукерберг свідчить у Конгресі США в справі про витік даних користувачів Facebook (трансляція)

Засновник Facebook Марк Цукерберг прибув до Конгресу США, щоб свідчити в справі про витік даник користувачів соціальної мережі.

Спочатку має бути вступна промова Цукерберга, згодом йому повинні поставити питання.

У тексті свідчення Марка Цукерберга, який був оприлюднений напередодні, зокрема, йдеться, що Facebook мав би раніше зауважити вплив Росії на американські президентські вибори осені 2016 року.

Британську компанію Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.