Мюллер розслідує пожертву Пінчука у президентський фонд Трампа (світова преса)

Україна залишається ключовою країною щодо походження доказів у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори, що його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Газета The New York Times повідомляє, що слідство вивчає законність оплати, яку в 2015 році отримав Президентський фонд Трампа за виступ Дональда Трампа на київській конференції. За 20-хвилинний виступ через відео-зв’язок на конференції, яку у Києві проводив український сталевий магнат Віктор Пінчук, кандидат у президенти Трамп отримав від нього 150 тисяч доларів у фонд своєї кампанії. Виявилося, що це була найбільша пожертва, що надійшла до фонду того року, якщо не рахувати грошей самого Трампа. Інші оглядачі обговорюють майбутнє свідчення перед Конгресом засновника Facebook Марка Цукерберга і намагаються усвідомити, що ж відбулося в Угорщині, яка вже втретє обрала правого популіста своїм прем’єром.

В рамках розслідування фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа слідство вийшло на платіж, який надійшов з України в 2015 році. Йдеться про пожертву, яку отримав Президентський фонд Трампа після його виступу на конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES), під час якої Трамп мав 20-хвилинну промову на тему «Як нова доля України впливає на Європу та світ».

Ця конференція, на яку сталевий магнат Віктор Пінчук запрошував світових лідерів, щоб покращити свій імідж на Заході, спершу проводилася у Ялті, а після анексії півострова Росією була перенесена до Києва. Нині ж вона опинилася у полі зору слідства, яке цікавиться зовнішніми джерелами фінансування кампанії Трампа.

За даними джерел, з якими спілкувалися журналісти The New York Times, на цю пожертву від Пінчука слідство вийшло, розслідуючи закордонні зв’язки компанії Trump Organization.

За даними газети, слідство зацікавилося не лише російським впливом, але й іншими закордонними донорами. Тим більше, що пожертва від Пінчука у вересні 2015 року виявилася найбільшою того року, якщо не враховувати особистих видатків Трампа на свою кампанію.

А крім того, на думку одного з юристів, якого цитує газета, «сума оплати вже дуже незвична за таку коротку промову» і виглядає «як спроба іноземця купити вплив».

У слідства викликало підозру те, що оплата надійшла не на особисті рахунки Трампа, а на рахунки його президентської кампанії і викликало запитання, як Трамп розпоряджався грошима цієї неприбуткової організації.

Білий Дім обурений обшуками та допитами, і заявляє що відбувається «полювання на відьом», адже у понеділок обшуки відбулися у Trump Organization та у готельному номері особистого юриста президента Майкла Коена, який і став посередником в отриманні цієї пожертви від Пінчука. Серед транзакцій, які допомагав проводити Коен, були і плани побудови Trump Tower у Москві.

Ще один зв’язок між виборами Трампа та Росією будуть досліджувати американські конгресмени на спеціальних слуханнях, присвячених використанню особистих даних компанією Facebook.

Засновник і голова компанії Марк Цукерберг відповідатиме на запитання про те, чому він не перешкодив зловживанням, про які його попереджали.

Газета The Washington Post говорить про те, що Цукерберг збирається повинитися перед Конгресом і взяти на себе всю провину щодо того, що Facebook ще у 2015 році дізнався про те, що інформація, яку він передавав для розробки аплікації, потрапила у руки Cambridge Analytica, компанії, що займалася обробкою даних кампанії Трампа. Пізніше Facebook заблокував цю аплікацію та вимагав від її творців знищити особисті дані.

Та невідомо, чи покаяння Цукерберга подіє, адже Конгрес цікавитиме питання, чому Facebook не попередив користувачів про небезпеку зловживання їхніми даними, і не лише у комерційних, але і у політичних цілях. За оцінками, йшлося про 11 мільйонів американців, чиї дані потрапили до рук російських маніпуляторів, які розсилали їм неправдиву і викривлену інформацію у перебігу кампанії.

Небажання Трампа визнати цей факт, і особливо повідомлення про те, що ці маніпулятори свідомо знищували політичний імідж його конкурентки на виборах – Гілларі Клинтон, переконує дедалі більше американців у тому, йдеться про свідомий обман з метою дискредитувати слідство.

За словами оглядачів, цікаво було б дізнатися, наскільки вплинули ці маніпуляції інформацією на думки виборців у трьох ключових штатах, Вісконсін, Пенсильванія та Мічіган, де Трамп здобув перемогу з перевагою лише 80 тисяч голосів. Як пише оглядач The Washington Post, збувається найстрашніший жах Трампа про те, що перемогу йому забезпечило втручання ворожої країни.

Оглядачі продовжують реагувати на події на сході Європи, де перемогу на парламентських перегонах в Угорщині уже втретє добув правий популіст Віктор Орбан. Американський діловий щоденник The Wall Street Journal пише, що і до виборів не було сумнівів у тому, що Орбан здобуде перемогу, але мало, хто очікував, що вона буде такою оглушливою, і що партія ФІДЕС покращить свої результати у порівнянні з минулими виборам, отримає майже половину голосів і забезпечить собі парламентську більшість разом з партнерами по коаліції.

На думку американських оглядачів, Європейському союзу, критиком якого є не лише переможець на виборах, але і найбільша опозиційна партія, колишні крайньо-праві з партії «Йоббік», є про що замислитись. Адже «семеро з 10 угорців проголосували за дві націоналістичні та антиемігрантські партії».

Переклад твіту: ​Орбан веде країну в авторитарному напрямку, і на це вказує ЄС. Але і міграційна політика Євросоюзу зіграла йому на руку:

Орбан представляв емігрантів, як головну загрозу Угорщині, а німецького канцлера та керівництво ЄС, як головні сили, які породжують цю загрозу.

«Орбан веде країну в авторитарному напрямку, і на це вказує ЄС. Але і міграційна політика Євросоюзу зіграла йому на руку, бо ЄС не спромігся накласти санкції за порушення демократичних норм. Якщо політичні партії мейнстріму не можуть відповісти на занепокоєння виборців, то на них дадуть відповідь праві, чи ліві демагоги», – попереджає газета.