Віктор Орбан отримує гучну перемогу на виборах в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «історичну» перемогу своєї правої партії «ФІДЕС» на загальнонаціональних виборах, що дає йому можливість утретє поспіль очолити уряд країни.

Угорщина здобула велику перемогу... Ми створили для нас шанс захистити Угорщину

«Угорщина здобула велику перемогу... Ми створили для нас шанс захистити Угорщину», – сказав Орбан своїм прихильникам пізно ввечері 8 квітня, коли стали надходити перші результати голосування.

Орбан, 54-літній право-популістський політик, який очолюватиме уряд найдовше за посткомуністичну історію Угорщини, має сильні євроскептичні погляди, а його кампанія будувалася на антиемігрантській риториці.

Лідери партій, що зайняли друге і третє місце у виборах подали у відставку за результатами виборів.

Після підрахунку 98,5% бюлетенів «ФІДЕС» мала майже половину голосів, значно випередивши радикальну націоналістичну партію «Йоббік», яка набрала близько 20%. Третє місце посіли соціалісти, до парламенту увійшли також дві ліві партії.

Виборча система Угорщини передбачає перерозподіл між переможцями виборів голосів, поданих за партії, що не пройшли до парламенту. Це дає шанс «ФІДЕС» та її дрібнішим партнерам, християнським демократам, здобути більшість у дві третини голосів депутатів та отримати широкі повноваження.

Опозиційні партії висловили занепокоєння з приводу того, що такий результат дозволить автократичному Орбану проштовхнути конституційні зміни, продовжувати придушення громадянських активістів та посилити вплив на структуру державної влади.

Вибори в Україщині проходили за рекордної 70 відсоткової явки. Одні з найбільших прихильників «ФІДЕС» є серед жителів сіл та малих містечок.

Орбан посилив протягом свого перебування при владі контроль над державними ЗМІ, особливо його вплив зріс у сільській місцевості, де багато людей дивляться лише державний телевізійний канал новин, який показує, що іммігранти постійно викликають проблеми в західноєвропейських містах, і там уже небезпечно виходити вночі.



Найсильнішою опозиційною партією в новому парламенті є колишня крайньо-права партія «Йоббік», яка нині намагається змінити свій імідж на більш помірковану націоналістичну силу.

Реакації та очікування

Європейський союз вагається з реакцією на результати виборів в Угорщині, бо дві попередні перемоги партії Орбана у 2010 та 2014 роках привели до значного згортання свобод та порушення демократичного балансу правління в країні.

Також у Брюсселі занепокоєні тим, що переконлива перемога на виборах посилить позицію Орбана у суперечках з Європейським союзом щодо питань міграції. Орбан об’єднав свої зусилля з Польщею та іншими східнєвропейськими країнами, які заявляють про різку опозицію до міграційної політики Брюсселя та подальшої інтеграції з ЄС.

Перед початком голосування Орбан висловив свою вдячність польським політикам за підримку. Ярослав Качинський, лідер польської правлячої партії, відвідав Угорщину та виступив з крититикою щодо ЄС.

Першою з перемогою Орбана привітала лідерка фрнцузької крайньо-правої партії Марін Ле Пен.

«Велика та ясна перемога Віктора Орбана в Угорщині. Віхід від цінностей та масова імміграція, до якої спонукає ЄС, знову були відкинені. Націоналісти можуть виграти більшість на наступних європейських виборах у 2019 році», – написала Ле Пен у своєму твітті.

Для України перемога Орбана на виборах може означати посилення конфронтації. Стосунки двох країн різко погіршилися після ухвалення українського закону про освіту у вересні 2017 року.

Віктор Орбан та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто є найбільш виразними критиками української політики. У відповідь на прийняття українського закону про освіту Угорщина оголосила, що блокуватиме подальшу інтеграцію України до ЄС та НАТО.