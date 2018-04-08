Парламентські вибори в Угорщині як тест для Орбана

Громадяни Угорщини у неділю беруть участь у парламентських виборах, які вважають тестом на політичну міцність правого прем’єр-міністра Віктора Орбана. Правляча партія Орбана, ФІДЕС, як очікується, може набрати 50 відсотків голосів виборців, згідно з результатами опитувань напередодні дня голосування.Це може дати анти-європейському, анти-іммігрантському лідерові третій прем’єрський мандат поспіль.

Соціологічні дослідження передбачали, що ФІДЕС значно випередитьрадикально-націоналістичну партію «Йоббік», соціалістів та кілька менших партій лівого спрямування та «зелених».

Однак, опитування і недавні поразки ФІДЕС на ключових муніципальних виборах вказують, що правляча партія може відірватися від конкурентів не так явно, як це було під час парламентських виборів в 2010 та 2014 роках.

Це ставить під сумнів спроможність Віктора Орбана набрати дві третини голосів, як це йому вдалося вісім років тому, що дало тоді право його партії змінювати конституцію країни.

​У виборах можуть взяти участь 8,3 мільйона угорців. Вони отримують два бюлетені – один за кандидата в їхньому виборчому окрузі, а один для голосування за партійним списком. В парламенті Угорщини 199 депутатів. Закордонні угорці теж мають право голосувати, але лише поштою і лише за партійний список.

Після голосування у передмісті Будапешта, 54-річний Орбан сказав, що на виборах йдеться про «майбутнє Угорщини», і ще раз повторив, що боротиметься за інтереси країни.

«Ми любимо нашу країну і ми боремося за нашу країну», – сказав Орбан на виборчій дільниці.

Лідер партії «Йоббік» Ґабор Вона проголосував у північно-східному місті Дьондьош і сказав, що результати виборів «визначать долю Угорщини не лише в наступні чотири роки, але… на два покоління уперед».

Центрвиборчком повідомив, що станом на першу годину за місцевим часом, вже проголосувало 42 відсотки виборців, що є найвищим показником активності виборців з 1998 року. Деякі аналітики вважають, що висока активність може зашкодити партії ФІДЕС.

Орбан, який був прем ’ром з 1998 по 2002 роки, вів кампанію на сильній анти-іммігрантській платформі і шостого квітня назвав голосування «виборами долі» і шансом для угорців повернути собі країну.

«Вони знову хочуть забрати у нас батьківщину», – сказав Орбан під час виборчого мітингу в невеликому місті в 70-ти кілометрах від Будапешту.

«Партії, які служать іноземним інтересам, і політики, які отримують іноземні гроші, хочуть урядувати і перетворити Угорщину на країну іммігрантів», – додав він.

Все більше авторитаризму

Орбан розпочав свою політичну кар’єру як ліберальний активіст в кінці 1980-х, але критики звинувачують його у відмові від посткомуністичного демократичного шляху Угорщини і русі у все більш авторитарному напрямку.

За останні вісім років уряд Орбан розширив контроль над ЗМІ і через союзників в бізнес-секторі, отримав більше впливу в банківській, енергетичній, будівельній та туристичній галузях.

Дехто з опонентів Орбана також звинувачують його в прихильному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.

Орбан колись був критиком Путіна. Але після перемоги його партії на виборах 2010 року, він закликав до перетворення Угорщини в «неліберальну державу», навівши приклад Росію та Туреччину як рецепти для успіху.

Орбан також неодноразово критикував американського мільярдера і мецената угорського походження Джорджа Сороса за нібито втручання в угорську політику і допомогу ліберальній опозиції.

Лідери в ЄС уважно стежать за угорськи виборами, бо серйозна перемога партії Орбана ймовірно посились подібні право-націоналістичні тенденції в інших країнах Центральної Європи, зокрема у Польщі та Австрії, і посились стурбованість щодо єдності ЄС.

Партія «Йоббік» раніше була однією з найбільш ультраправих партій в Європі з антисемітським, антиєвропейським ухилом, але останнім часом вона пробувала здійснити переформатування і подати себе в якості більш центристської партії.

Засновник партії Ґабор Вона, який ще був студентом коли її заснував у 2003 році, попросив вибачення в ромської меншини за попередні напади і вислав картки з привітаннями з нагоди Хануки угорським євреям.

«Я готовий ще раз попросити вибачення, якщо потрібно, в ромської та єврейської громад», – сказав Вона недавно в одному з інтерв’ю.

Партії соціалістичного спрямування правили в Угорщині і завдавали поразки Орбану в 2002 та 2006 роках, перед тим як ФІДЕС перемогла їх в 2010 році.

Соціалісти підтримують на посаду прем’єр-міністра Угорщини 42-річного Ґерґея Карачоня, який очолює «Діалог» – невелику ліберальну та зелену партію.