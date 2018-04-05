Ми не хочемо знову програти в конфлікті Заходу і Сходу – Сійярто про позицію Будапешта щодо Росії та України

У Будапешті не вважають, що Угорщина зблизилась з президентом Росії Володимиром Путіним більше, ніж великі західноєвропейські країни. Про це в інтерв’ю кореспондентові «Голосу Америки» розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він, однак, також підтвердив готовність Будапешта вживати заходи проти України в рамках ЄС та НАТО через мовне питання.

«Ми є членами ЄС та НАТО і ми довели, що, без винятку, ЄС та НАТО можуть розраховувати на нас як на потужного і відданого союзника», – заявив міністр. Він навів приклади співпраці Угорщини з НАТО в боротьбі з тероризмом, а також підтримку Угорщиною єдності ЄС у питанні санкцій, запроваджених проти Росії. «Коли Британія просить про солідарність, ми виганяємо російських дипломатів», – заявив Сійярто.

Великі європейські країни, які сперечаються з Росією на поверхні, насправді мають потужну співпрацю, якій можна позаздрити

«З іншого боку, звичайно, будучи малою центральноєвропейською країною, що імпортує 85% газу з Росії, ми потребуємо раціонального діалогу з Росією», – наголосив Сійярто.

Він припустив, що західноєвропейські країни діють за подвійними стандартами. «Ми ніколи не сприймемо подвійні стандарти з цього питання, тому що великі європейські країни, які сперечаються з Росією на поверхні, насправді мають (із Росією) потужну співпрацю, якій можна позаздрити», – вважає міністр.

Прикладом таких подвійних стандартів, на думку міністра, є позиції великих західноєвропейських країн щодо газпромівського проекту «Північний потік-2».

«Великі західноєвропейські енергетичні компанії готували будівництво цього трубопроводу разом із російським «Газпромом», і ці західноєвропейські країни твердять, що це питання бізнесу. Однак це – подвійні стандарти», – заявив Сійярто.

«Вони нас звинувачують у надмірній близькості до Москви тільки через те, що ми маємо раціональний діалог із нею, а самі провадять великий бізнес із Росією. Ми ніколи не сприймемо такі звинувачення», – додав він.

Сійярто нагадав про історичну пам’ять Угорщини: «Ми – невелика центральноєвропейська країна, і у нас є чітке розуміння та історична пам’ять. Коли між Сходом та Заходом був конфлікт, центральноєвропейські країни завжди програвали, завжди. Ми не хочемо знову програти».

Щодо України – політика буде сувора

А от стосовно України Будапешт буде дотримуватись суворої політики.

Сійярто різко засудив рішення Конституційного суду України скасувати так званий закон «Ківалова-Колесніченка» про мови, який передбачав можливості введення регіонами офіційної мови національної меншини як регіональної, якщо чисельність цієї меншини перевищує 10% від населення регіону.

Цей закон «робив можливим використовувати свою рідну мову, тому це суперечить міжнародним правилам та міжнародним цінностям – цінностям, які ми поділяємо як в НАТО, так і в Європейському союзі», – вважає Сійярто. Конституційний суд України вирішив, що Верховна Рада порушила правила під час голосування щодо закону, а тому закон не відповідає Конституції.

Угорський міністр наголосив на готовності Угорщини вживати суворі заходи проти України. «У нас є лише один інструмент, який ми маємо використовувати, – членство в НАТО і в Європейському союзі, – щоб українці зрозуміли, що вони мають змінитись і повернутись до поваги до своїх зобов’язань в рамках (партнерства з) ЄС та НАТО. Тому, одразу після того, як поновлять права угорців в Україні, ми будемо потужно їх (українців) підтримувати, коли постане питання інтеграції до ЄС та євроатлантичної інтеграції. До того – ми не зможемо їм допомогти», – наголосив він.

Конфлікт стосовно статусу угорської мови постав після ухвалення Києвом закону про освіту, який, на думку Будапешта, забрав в угорської меншини право використовувати свою рідну мову як мову освіти. Але Венеційська комісія та експерти Ради Європи не підтримали закиди Угорщини стосовно освітнього закону, а Київ підтвердив своє зобов’язання щодо дотримання прав меншин.