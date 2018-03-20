У МЗС України звинуватили владу Угорщини в маніпуляції

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав маніпуляцією вимоги угорської сторони до Києва надати гарантії того, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і буде суттєво змінений.

«Угорщина маніпулює, оскільки: уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року; Венеціанська комісія вказала, що і як вдосконалити», – написав Боднар у Twitter.

Він висловив жаль через те, що бажання угорських колег «заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин».

19 березня в Брюсселі під час зустрічі голів МЗС країн-членів ЄС міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт планує заблокувати зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу й України, заплановану на квітень, а також саміт Україна-НАТО, який має відбутися влітку.

Він заявив, що Угорщина буде знову підтримувати Україну, якщо Київ надасть гарантії, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і якщо в нього не внесуть «відчутні» поправки.

Раніше Угорщина вже блокувала засідання комісії Україна-НАТО.

Відносини між Україною й Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. Зокрема, офіційний Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Угорщина водночас заявляє, що готова до консультацій, але не може погодитися з ситуацією, коли «закон значно скоротив права нацменшин» і вдаватиметься до подальших дипломатичних кроків, поки закарпатські угорці не вкажуть на те, що ситуація владналася. Київ ці звинувачення відкидає.