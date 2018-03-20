Угорщина планує заблокувати саміт Україна-НАТО – Сійярто

Угорщина планує заблокувати зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу та України, заплановану на квітень, а також саміт Україна-НАТО, який має відбутися влітку, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 19 березня в Брюсселі під час зустрічі голів МЗС членів ЄС.

Він заявив, що Угорщина буде знову підтримувати Україну, якщо Київ надасть гарантії, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і якщо в нього не внесуть «відчутні» поправки.

«Угорщина буде підтримувати ці зустрічі лише в тому випадку, якщо Україна буде дотримуватися згаданих умов та своїх міжнародних зобов’язань», – сказав Сійярто.

Раніше Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. Зокрема, офіційний Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Угорщина водночас заявляє, що готова до консультацій, але не може погодитися з ситуацією, коли «закон значно скоротив права нацменшин» і вдаватиметься до подальших дипломатичних кроків, поки закарпатські угорці не вкажуть на те, що ситуація владналася. Київ ці звинувачення відкидає.