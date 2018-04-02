Президент Латвії затвердив перехід середньої освіти виключно на латиську

Президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив зміни до закону про освіту, що стосується переходу на латиську мову як єдину мову навчання загальної середньої освіти.

Як повідомляє прес-служба латвійського президента, «навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб вчитися і працювати тут. Це створить більш згуртоване суспільство і сильну державу».

Президент Латвії додав, що діти, як і раніше, зможуть вивчати предмети, пов’язані з культурою й історією національних меншин, а також вивчати важливі предмети своєю рідною мовою в початковій школі.

Минулого місяця Сейм Латвії схвалив відповідні поправки. За планом, перехід буде поступовим і завершиться до 2021/2022 навчального року.

Згідно з поправками, в програмах освіти нацменшин не менше 50% предметів повинні викладатися латиською у 1-6 класі, а в 7-9 класі – не менше 80%.

Поправки стосовно мови навчання в 1-7 класі набудуть чинності 1 вересня 2019 року, 8, 10 та 11 класах – 1 вересня 2020 року, а в 9 і 12 класах – 1 вересня 2021 року.

Голова комітету з питань освіти, культури та науки Олдіс Адамович заявив, що перехід не повинен сприйматися як загроза для нацменшин, оскільки це не передбачає позбавлення дітей можливості вивчати рідну мову, а у школах будуть курси з літератури, культури і мови нацменшин.

МЗС Росії назвало ухвалення документа «дискримінацією російськомовних».

Нині в Латвії у школах для національних меншин (у першу чергу російської) 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складе 80 відсотків, мовою меншини 20. Росіяни і «російськомовні» в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організатором протестів щоразу виступав «Російський союз Латвії».

За даними латвійських спецслужб, ця політична партія пов’язана з Кремлем і отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії.

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