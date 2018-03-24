МЗС Росії звинувачує Латвію в дискримінації російськомовних і погіршенні відносин із Москвою

Міністерство закордонних справ Росії засудило ухвалення в Латвії змін до закону про освіту, метою яких є перехід на латиську мову як єдину мову навчання загальної середньої освіти.

«Такі одіозні кроки, що здійснюються під лицемірними гаслами, нібито робиться це чи не «на благо», і навіть більше того, «на прохання самих учнів та їхніх батьків», насправді не мають нічого спільного з інтересами нацменшин, що проживають в країні, а навпаки – є продовженням веденої протягом останніх 25 років в Латвії дискримінаційної політики, спрямованої на примусову асиміляцію російськомовного населення», – йдеться в заяві МЗС Росії 24 березня.

У відомстві попередили, що такі «недружні кроки» ускладнюють двосторонні відносини між країнами.

Раніше Сейм Латвії схвалив поправки до закону про освіту, що стосується переходу на латиську мову як єдину мову навчання загальної середньої освіти.

Як повідомляється на сайті Сейму, перехід буде поступовим і завершиться до 2021/2022 навчального року.

Згідно з поправками, в програмах освіти нацменшин не менше 50% предметів повинні викладатися латиською у 1-6 класі, а в 7-9 класі – не менше 80%.

Поправки стосовно мови навчання в 1-7 класі набудуть чинності 1 вересня 2019 року, 8, 10 та 11 класах – 1 вересня 2020 року, а в 9 і 12 класах – 1 вересня 2021 року.

Голова комітету з питань освіти, культури та науки Олдіс Адамович наголосив, що перехід не повинен сприйматися як загроза для нацменшин, оскільки це не передбачає позбавлення дітей можливості вивчати рідну мову, а у школах будуть курси з літератури, культури і мови нацменшин.

Нині в Латвії у школах для національних меншин (у першу чергу російської) 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складе 80 відсотків, мовою меншини 20. Росіяни і «російськомовні» в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організатором протестів щоразу виступав «Російський союз Латвії».

За даними латвійських спецслужб, ця політична партія пов’язана з Кремлем і отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії.

Росія також неодноразово протестувала проти змін до закону про освіту в Україні, зокрема, через статтю про мову освіти – українську.