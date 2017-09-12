МЗС Росії: влада України хоче повністю українізувати освітній простір країни

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що ухваленням нового закону про освіту українська влада хоче повністю українізувати освітній простір країни.

«Закон встановлює жорсткі обмеження на використання мов національних меншин з перспективою їх повного вимивання з освітньої системи цієї країни до 2020 року. Хоча в законі російську мову не згадується, очевидно, що головною метою нинішніх українських законотворців є максимальне обмеження інтересів мільйонів російськомовних жителів України, насильницьке встановлення в багатонаціональній державі моноетнічної мовного режиму. Розглядаємо цей крок як спробу «майданної» влади здійснити повну українізацію освітнього простору країни, що прямо суперечить як її Конституції, так і взятим Києвом на себе міжнародним зобов’язанням в гуманітарній сфері», – йдеться в заяві російського МЗС від 12 вересня.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликав президента України Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками.

Із критикою закону також виступили Румунія і Польща.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. Коментуючи мовну статтю нового закону про освіту, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю «Громадському радіо» наголосила, що перехід дітей із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Вона також зазначила, що велика проблема учнів із іншомовних середовищ полягає в тому, що вони впродовж 11 років вивчають у національних школах предмети мовою національних меншин. Згідно з новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою, додала Гриневич.

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